Foi anunciado mais um nome para o cartaz do festival NOS Alive. E é português: Tiago Bettencourt subirá ao palco NOS no dia 7 de julho, juntando-se assim aos Foo Fighters e aos The Kills.

O músico irá aproveitar este espetáculo para percorrer os grandes êxitos da sua carreira, bem como mostrar, em primeira mão, os temas do seu próximo álbum de estúdio, a sair este semestre.

Para além de Tiago Bettencourt, também passarão pelo NOS Alive, neste dia, nomes como Warpaint, Wild Beasts e Savages.

Os passes gerais para o NOS Alive já se encontram esgotados, restando poucos bilhetes para o último dia, 8 de julho, ao preço de 59 euros. Confira aqui todo o cartaz anunciado até agora:

6 de julho

The xx (Palco NOS)

The Weeknd (Palco NOS)

Alt-J (Palco NOS)

Phoenix (Palco NOS)

Ryan Adams (Palco Heineken)

Blossoms (Palco Heineken)

Rhye (Palco Heineken)

Glass Animals (Palco Heineken)

Royal Blood (Palco Heineken)

Bonobo (Palco Heineken)

7 de julho

Foo Fighters (Palco NOS)

The Kills (Palco NOS)

Tiago Bettencourt (Palco NOS)

Warpaint (Palco Heineken)

Wild Beasts (Palco Heineken)

Parov Stelar (Palco Heineken)

Savages (Palco Heineken)

Local Natives (Palco Heineken)



8 de julho

Depeche Mode (Palco NOS)

Imagine Dragons (Palco NOS)

Kodaline (Palco NOS)

Spoon (Palco Heineken)

Cage the Elephant (Palco Heineken)

Peaches (Palco Heineken)

Fleet Foxes (Palco Heineken)

Floating Points (Palco Heineken)