A poucas semanas do final do ano, recordamos o cartaz já conhecido de alguns festivais de música em Portugal.



NOS PRIMAVERA SOUND



Parque da Cidade, do Porto

De 8 a 10 de junho

50 euros (um dia) e 100 euros (passe)



Justice

Aphex Twin

Bon Iver

The Make-Up

Skepta

Swans

Shellac

Run The Jewels

Metronomy

Richie Hawtin

Angel Olsen

Japandroids

Elza Soares

King Gizzard & The Lizard Wizard

Death Grips

Whitney

Hamilton Leithauser

Weyes Blood

Teenage Fanclub

The Growlers

Pond

Grandaddy

Tycho

Black Angels

Bicep

Flying Lotus

Sampha

Sleaford Mods

Against Me!

Royal Trux

Nicolas Jaar

Miguel

Rodrigo Leão & Scott Matthew

Mano Le Tough

Lady Wray

Cigarettes After Sex

Mitski

Jeremy Jay

Julien Baker

Operators

Nikki Lane

Cymbals Eat Guitars

Núria Graham

Wand

First Breath After Coma

Samuel Úria

Evols

NOS ALIVE 17

De 6 a 8 de julho, Passeio Marítimo de Algés

6 de julho

The xx (Palco NOS)

The Weeknd (Palco NOS)

Alt-J (Palco NOS)

Ryan Adams (Palco Heineken)

7 de julho

Foo Fighters (Palco NOS)

The Kills (Palco NOS)

Warpaint (Palco Heineken)

Wild Beasts (Palco Heineken)

Parov Stelar (Palco Heineken)

8 de julho

Depeche Mode (Palco NOS)

Imagine Dragons (Palco NOS)



SUPER BOCK SUPER ROCK

De 13 a 15 de julho, Parque das Nações, Lisboa



13 de julho

Red Hot Chili Peppers



MEO MARÉS VIVAS

De 14 a 16 de julho, Vila Nova de Gaia

35 euros (dia) e 60 euros (passe)



14 de julho

Bastille



16 de julho

Sting



EDP COOL JAZZ



Jamie Cullum

29 de julho no Parque dos Poetas, Oeiras

Entre 23 euros e 65 euros



MEO SUDOESTE

De 1 a 5 de agosto

Zambujeira do Mar



Martin Garrix

Two Door Cinema Club

Mishlawi



48 euros (bilhete diário) e 105 (passe)



VODAFONE PAREDES DE COURA

De 16 a 19 de agosto

75 euros (passe)



Foals

Benjamin Clementine

Ty Segall

Car Seat Headrest

Beach House

BadBadNotGood

!!! (Chk Chk Chk)