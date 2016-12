Cada vencedor recebe 1 bilhete duplo (válido, portanto, para duas pessoas) para assistir ao concerto que os Capitão Fausto darão amanhã (dia 22 de dezembro) no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

À resposta à pergunta "Como se chama o último álbum de originais dos Capitão Fausto?" era "Capitão Fausto Têm os Dias Contados".

Lista de vencedores

João Ramos

João Diogo Oliveira Dias Boavida Barroso

Jorge Fortes

Diogo Costa

João Mendes

Madalena Camacho Lopes

Diogo Rodrigues

Guilherme Firmino

Bruno Carvalho

João Correia Lopes

Os bilhetes são entregues na bilheteira do Coliseu, no dia do Espetáculo. Os vencedores devem apresentar o documento de identificação correspondente ao número indicado no email de participação.