Nos dois primeiros concertos da digressão eXPERIENCE + iNNOCENCE dos U2, que a 16 e 17 de setembro passa pela Altice Arena, em Lisboa, não foi interpretada uma única canção do álbum "The Joshua Tree", lançado em 1987.

Tanto em Tulsa, no estado norte-americano do Oklahoma, como em St. Louis, no Missouri, o alinhamento do concerto da banda irlandesa não contemplou 'hinos' como 'Without or Without You', 'I Still Haven't Found What I'm Looking For' ou 'Where the Streets Have no Name', originários do marcante álbum editado há 31 anos.

"The Joshua Tree", recorde-se, foi no ano passado objeto de uma digressão de estádios que assinalou o seu 30º aniversário, não tendo a rota da banda contemplado, à altura, qualquer concerto em Portugal (Barcelona, em Espanha, foi a paragem mais próxima).

A omissão das canções de um dos seus álbuns mais bem-sucedidos nos concertos de arranque da presente digressão pode ser vista como opção que visa privilegiar quem esteve presente na tournée de 51 datas em torno da celebração do álbum 'americano' do grupo irlandês. Isto é, os U2 procurando evitar a redundância de alinhamentos entre duas digressões próximas temporalmente. Com dois concertos já realizados (o terceiro é esta segunda-feira, em San Jose, na Califórnia), é cedo para se afirmar que a medida se alastrará aos restantes 57 concertos calendarizados, mas para já esta é a primeira vez que a banda não toca canções do álbum desde o ano em que o mesmo foi editado. E, desde então, os U2 já deram mais de 1100 concertos...

Ouça aqui uma playlist que conjuga as setlists dos dois concertos já realizados em 2018: