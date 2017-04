Foi em 1977 que se deu um evento que acabou por ser de máxima importância para o crescimento e disseminação do hip-hop: um blackout em Nova Iorque, a 13 e 14 de julho, que levou a várias pilhagens por toda a cidade - incluindo a lojas de aparelhos eletrónicos.

Mesas de mistura, equipamento vário para DJs e sistemas de som pilhados levaram a que o género, que então se limitava quase exclusivamente aos bairros do Bronx, crescesse a um ritmo estonteante durante esse ano, levando a que cada vez mais pessoas tentassem a sua sorte na arte do rap e do corta-e-cola, que tão bem caracteriza o hip-hop.

A sua aprendizagem culminaria naquele que é tido por muitos como o primeiro single de hip-hop de sempre, "Rapper's Delight", dos Sugarhill Gang. Partindo de um nicho, o género foi sendo divulgado um pouco por todo o mundo, apaixonando inclusivamente os Clash - que nele se inspiraram para dois temas em Sandinista!, "The Magnificent Seven" e "Lightning Strikes (Not Once But Twice)".

Ao longo dos últimos 40 anos, o hip-hop tem sofrido várias transformações e mutações, encontrando-se e reencontrando-se com outros géneros musicais, mas mantendo quase sempre as suas bases iniciais. Esta playlist inclui alguns dos temas que ajudaram a criar o hip-hop como o ouvimos hoje, incluindo - claro - vários temas clássicos do género. O guião seguido foi simples: tentar colocar um tema por ano desde 1977 e procurar não repetir artistas. 40 anos de história, para ouvir aqui: