Mais do que cantar, Gisela João encarna. Esta constatação não é de agora – desde que a vimos pela primeira vez, em defesa do intocável álbum de 2013, que percebemos que a minhota é mais do que uma simples intérprete. Em disco, dá vida a fados ancestrais e composições a estrear com uma personalidade que a torna inconfundível; em palco, junta àquela voz, prodígio de rigor e emoção, uma vivacidade e uma paixão pela performance capazes de tornar memorável cada concerto. Com dois coliseus (Porto, na semana passada, e Lisboa, ontem à noite) em mãos, não iria perder a oportunidade de fazer algo especial. E, tal como já sucedera em 2015, ano da sua estreia nas salas nobres da Invicta e da capital, os espetáculos desta semana não foram meras apresentações do seu álbum mais recente, Nua.

Numa noite de verão antecipado, a plateia foi chegando às portas de Santo Antão ao inesperado som da chuva. Enquanto os espectadores ocupavam os seus lugares na sala esgotada, uma mãozita marota assomou por entre as cortinas do palco – Gisela João dizia olá aos fãs, com a espontaneidade que a caracteriza, e voltaria a surpreender ao dar começo ao espetáculo caminhando da plateia para o palco. «Quando eu era pequenina», cantou no seu timbre grave, recordando o poema a que Amália deu voz. Por esta altura, já as palmas do público se misturam com o som gravado da tempestade, e Gisela, de vestido nuvem-flor de cor branca, parece mais um elemento natural para juntar ao cenário do serão. «Sim, sou eu conhece a minha voz e o meu corpo nu, que aqui só há amor» – citamos de cor um dos interlúdios pré-gravados com que, à semelhante do que fez em 2015, foi intercalando as canções.

Tão importantes como as palavras – «vício», provavelmente, de quem adora contar histórias – são, num concerto de Gisela João, as imagens. E vê-la avançar por entre as canções do novo disco, transitando com absurda facilidade entre o drama mais lancinante e a alegria de festa de aldeia, ora aninhada numa poltrona aveludada, ora ajoelhada no chão ao qual parece devolver a energia telúrica, não cessa de fascinar.

Trazendo o mesmo efeito, de conforto e inquietude, que os elementos naturais a que alude, a fadista que não é só fado mas mais fado não podia ser habita o difícil equilíbrio entre o chamado «dar tudo» e o cair de pé. Esta é, de resto, uma das dicotomias que a sua presença sugere: no próprio espetáculo de palco, pensado em conjunto com o ator e encenador André Teodósio, há natureza (as nuvens prateadas) e artifício (as fitas brilhantes que vão assumindo as cores das luzes ao longo da noite); há ligação à terra e há sonho, tradição e fantasia, entrega e contenção (é notável a gestão que faz dos silêncios). Há, enfim, uma música que é, desde sempre, «feliz e desgraçada», como canta em «Maldição», logo a segunda canção da noite, depois de «Labirinto ou Não Foi Nada».

Com poema de David Mourão-Ferreira, o tema que serviu de primeira apresentação de Nua – e que foi estreado precisamente no coliseu, em janeiro de 2015 – é uma canção que não acaba, antes desaba, naquele relâmpago apontado a qualquer coração que já se tenha quebrado. E o coliseu não aguenta até ao último segundo para desabar, também, em palmas que reconhecem uma interpretação que é como uma descolagem de um avião, como o frenesi da montanha-russa, enfim – o vosso êxtase favorito.

Com dois discos editados, Gisela João apresenta já um repertório sólido, do qual saíram, esta noite, a alegria gaiata de Carlos Paião para Amália («Senhor Extraterrestre», um OVNI de luxo na voz todo-o-terreno da barcelense), «Na Minha Aldeia» ou, resgatadas ao disco, «Bailarico Saloio» e «(A Casa da) Mariquinhas», recebida com uma gigante ovação. O que, além da jovialidade popular daqueles temas, também lhe assenta que nem um vestido-flor é a honestidade emocional de um compositor como Cartola. Em Nua, Gisela gravou dois clássicos do malogrado brasileiro: «O Mundo é um Moinho» e «As Rosas Não Falam», exemplos acabados do génio do autor e também da corrente transatlântica de melancolia que nos une. Na voz da portuguesa, que defendeu a escolha de «poemas velhos» como o de «Fado Para Esta Noite», as palavras ganham cara, e é assim que, neste tema, quase vemos «as duas rosas a atirar beijos vermelhos, sem boca para os dar«, ou que em «Noite de São João», com hilariante letra de Capicua, praticamente juramos que há farturas e alhos porros em palco.

Escolher um ponto alto do concerto desta noite será complicado: o final arrepiante de «La Llorona», com o palco inundado de luz laranja e Gisela dissolvendo-se em emoção, marcou com «sangue, suor e lágrimas» (palavras dela) a partida para o encore. Mas também podíamos falar de «Sombras do Passado», curiosa composição do seu produtor e diretor musical, Frederico Pereira, ou do regresso ao primeiro álbum para recordar «Vieste do Vim do Mundo», uma das responsáveis por aquele que é, na nossa opinião, o melhor trio de abertura de um álbum nos últimos anos («Meu Amigo Está Longe», outra das «culpadas», foi a penúltima canção da noite).

Sempre acompanhada pelos seus «muchachos» - Ricardo Parreira na guitarra portuguesa, Nelson Aleixo na viola de fado e Francisco Gaspar no baixo –, músicos de exceção que não só não vacilam como ainda emprestam dinâmicas curiosíssimas a temas velozes como «Noite de São João» e brilham em «Canto de Rua» (de Carlos Paredes), Gisela João agarra cada canção com a sofreguidão da última vez. As palavras que escolhe encarnar evocam aqueles momentos em que as faces se ruborizam, o coração fica preso na garganta, as pernas tremem e, ainda assim, o mundo faz um pouco mais de sentido.

Perante uma plateia desejosa de se entregar, a mulher que não sabe não emocionar alcançou um derradeiro equilíbrio: aquele entre mulher madura, capaz das mais exigentes e impressionantes interpretações, e menina fascinada pelas pétalas (plumas?) que caem do teto, celebrando com um sorriso que não cabe num dos maiores palcos da cidade mais uma noite de glória. Temos sorte em tê-la.