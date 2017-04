And it goes like this:

"Conheci uma data de drogados. Muitos morreram, outros continuaram a viver uma existência lamentável até aos dias de hoje. Com alguns deles, partilhei uma luxuriante vontade de viver quando, em miúdos, tocávamos música juntos e perspectivávamos o futuro. Claro que ninguém determina que vai ser um drogado ou um alcoólico. Alguns experimentam na juventude e deixam. Outros não".

O calvário deste nosso herói teve o seu momento mais negro quase a chegar aos 30 anos. Membro de uma das bandas rock mais famosas do mundo, tinha embarcado numa das mais extensas digressões da história do rock, com um vício antigo por controlar: o álcool. Para conseguir beber durante mais tempo, agarrou-se à cocaína. "Uma das mentiras que contava a mim mesmo era a de que eu não era realmente um viciado em cocaína. O meu consumo era estritamente utilitário: usava os seus efeitos estimulantes para aguentar as bebedeiras e fazer com que pudesse beber durante mais tempo, dias seguidos".

A bola de neve começou a rolar. A descrição impressiona: "o meu cabelo começou a cair aos magotes e os meus rins doíam quando mijava. O meu corpo não conseguia aguentar o assalto alcoólico sem se vingar de mim. O meu septo nasal queimou devido à cocaína e o nariz vazava como uma torneira a pingar num urinol. A pele das minhas mãos e pés gretou e tinha queimaduras na cara e no pescoço. Tive de usar pensos dentro das luvas para poder tocar o meu instrumento".

A bola parou (explodiu, literalmente) em 1994. "'Matem-me', implorei vezes sem conta. 'Por favor, matem-me. Matem-me, simplesmente. Matem-me. Por favor'". Apelo desesperado em mesa de operações.

Quem fala (escreve!) assim é Duff McKagan, baixista dos Guns N' Roses que viveu para contar a sua história em It’s So Easy (and Other Lies), autobiografia lançada em 2012 e escrita sem a ajuda de um "ghost writer". O primeiro capítulo lê-se de uma penada, o livro já cá canta e custa menos que uma garrafa de vodka.