O repto foi lançado a 20 de abril e a votação foi concorrida: 4500 votos depois (distribuídos pelas 43 canções concorrentes; nem uma ficou a zeros), estão apuradas aquelas que os leitores da BLITZ consideram as canções merecedoras dos maiores louros no festival da Eurovisão, que tem lugar em Lisboa a 12 de maio.

Sem surpresa, diremos, 'O Jardim', canção composta por Isaura para a voz de Cláudia Pascoal, é aquela que os portugueses querem ver em primeiro lugar. Portugal lidera esta votação com quase 42% das 'intenções de voto', apesar de, quando for 'a valer', os portugueses não poderem votar na canção nacional (a menos que o façam no estrangeiro).

Se descontarmos o 'fator-casa', é Israel quem, no entender dos leitores da BLITZ, deverá ganhar o certame.

De referir que dos 10 primeiros classificados desta lista só Portugal não consta no top 20 das casas de apostas e que as canções menos votadas foram as de Montenegro, Moldávia e Malta.

Sem demoras, o ranking BLITZ dos 10 primeiros e os respetivos vídeos:

1. Portugal: O Jardim - Cláudia Pascoal

2. Israel: Toy - Netta Barzilai

3. Espanha: Tu Canción - Amaia & Alfred

4. França: Mercy - Madame Monsieur

5. Itália: Non Mi Avete Fatto Niente - Ermal Meta & Fabrizio Moro



6. Estónia: La Forza - Elina Nechayeva

7. Bulgária: Bones - Equinox

8. Grécia: Oniro Mou - Yianna Terzi

9. República Checa: Lie To Me - Mikolas Josef

10. Bélgica: A Matter of Time - Sennek