A Billboard publicou uma lista na qual ordena os artistas mais conceituados da nova geração de músicos pop, com o objetivo de mostrar não só o atual poder da juventude, como de enumerar aquelas que serão as grandes estrelas pop do futuro.

No topo da lista, que conta com 21 nomes, todos eles com idades abaixo dos 21, está o lusodescendente Shawn Mendes. Mendes, que atuou este ano em Portugal, lançou já dois álbuns que chegaram ambos a número um do top de vendas, e amealhou cerca de 27 milhões de euros com a sua atual digressão.

Questionado pela própria Billboard sobre a sua "vitória", Mendes defendeu a sua geração: "Creio que as pessoas mais novas são capazes de estar sintonizadas com a cultura e com os media com tudo o que têm à mão de semear. Se isto for cultivado da melhor forma, os jovens conseguem, se trabalharem para isso, aprender mais rápido e ser mais sábios do que qualquer pessoa mais velha", disse.

Da lista fazem ainda parte nomes como Lorde, os rappers Kodak Black e Desiigner, Noah Cyrus (irmã de Miley) e a vencedora da edição do ano passado do programa America's Got Talent, Grace Vanderwaal, que é também a mais nova da lista, contando apenas 13 anos.

Confira aqui a lista completa:

As 21 maiores estrelas pop com menos de 21 anos

1. Shawn Mendes

2. Lorde

3. Khalid

4. Lil Yachty

5. Camila Cabello

6. Kodak Black

7. Hailee Steinfeld

8. Grace VanderWaal

9. CNCO

10. Desiigner

11. Noah Cyrus

12. Daya

13. Alan Walker

14. Becky G

15. Jake Paul

16. Why Don't We

17. Zara Larsson

18. TWICE

19. PRETTYMUCH

20. Chloe x Halle

21. Sabrina Carpenter