Uma sondagem realizada pelo aeroporto de Gatwick, em Londres, revelou quais são os dez filmes mais vistos pelos passageiros durante longas viagens de avião.

O primeiro lugar pertence a A Melhor Despedida de Solteira, comédia de 2011 com Kristen Wiig e Melissa McCarthy.

Do top 10 fazem ainda parte duas outras comédias, A Ressaca (2009) e Um Sogro do Pior (2000), clássicos como Os Condenados de Shawshank (1994) ou Forrest Gump (1994) e filmes de ação como Jason Bourne (2016).

O estudo revelou ainda que 11% dos inquiridos confessaram já ter chorado a ver um filme durante a sua viagem, com os homens a fazê-lo mais vezes do que as mulheres.

Veja aqui a lista completa:

Os 10 filmes mais vistos em viagens de avião

1 A Melhor Despedida de Solteira

2 A Ressaca

3 Um Sogro do Pior

4 Os Condenados de Shawshank

5 Jason Bourne

6 Forrest Gump

7 O Feitiço do Tempo

8 O Diário de Bridget Jones

9 Um Sonho de Mulher

10 Quem Quer Ser Bilionário?