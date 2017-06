No campo do rock e do metal, alterar radicalmente a sonoridade nem sempre é sinónimo de sucesso. Veja-se o caso dos Linkin Park, cuja mudança recente para a pop está a alienar os fãs de lona data.

Contudo, a história mostra que existem imensos artistas que "amansaram", por assim dizer - e que obteram o mesmo êxito que tinham no seu período mais pesado.

A Loudwire elaborou uma lista com dez desses mesmos artistas, enumerando nomes como Opeth, Anathema e Robert Plant, entre outros. Confira aqui a lista: