Chris Cornell foi um dos últimos grandes artistas do rock a ter falecido, após suicidar-se no seu quarto de hotel, em maio passado.

Antes dele, já outros músicos haviam perdido a vida ao longo dos últimos seis meses, a mesma vida que dedicaram ao rock n' roll.

A Loudwire elaborou uma lista com alguns dos melhores artistas rock que, infelizmente, deixaram este mundo, salientando-se, para além de Cornell, nomes como Chuck Berry ou John Wetton.

Confira aqui a lista:

Os rockers que já perdemos em 2017

- Chris Cornell (vocalista dos Soundgarden, Audioslave e Temple of the Dog)

- Mario Maglieri (dono das icónicas salas Whisky-a-Go-Go e The Roxy)

- C'el Revuelta (ex-baixista dos Black Flag)

- Martin Fenderud (vocalista dos Kraanium)

- Bill Tolley (baterista dos Internal Bleeding)

- Allan Holdsworth (guitarrista)

- Matt Holt (vocalista dos Nothingface)

- Keni Richards (ex-baterista dos Autograph)

- J. Geils (líder da J. Geils band)

- Paul O'Neill (líder dos Trans-Siberian Orchestra)

- Sib Hashian (ex-baterista dos Boston)

- Gabriel Mafa (baterista dos Negura Bunget)

- Chuck Berry (guitarrista)

- Joey Alves (guitarrista dos Y&T)

- Rick Chavez (guitarrista dos Drive)

- Tony Sarkka (vocalista dos Abruptum)

- Trish Doan (baixista das Kittie)

- John Wetton (baixista dos King Crimson, Asia e Uriah Heep)

- Geoff Nichols (teclista dos Black Sabbath)

- Butch Trucks (baterista dos Allman Brothers)

- Dave Franklin (vocalista dos Vision)