Todo o artista que se preze divulga, a quem o contrata para um concerto, o seu tour rider, isto é, a lista de exigências que é feita à organização do espetáculo.

Ainda que deste documento façam geralmente parte coisas essenciais para um bom concerto, como o equipamento necessário à sua produção, bem como exigências a nível das refeições para os artistas, alguns pedidos são inequivocamente bizarros.

O Business Insider divulgou recentemente uma lista com os 32 pedidos mais bizarros da parte de grandes artistas, entre os quais se contam nomes como Pharell Williams, Lady Gaga ou os One Direction, entre muitos outros. Confira aqui a lista completa e as exigências dos músicos:

As 32 exigências mais ridículas dos músicos :



Pharell Williams: Uma foto emoldurada do astrónomo Carl Sagan

Céline Dion: A temperatura ambiente no seu camarim tem de ser sempre de 22º

One Direction: Uma mesa de pingue-pongue, uma máquina de pinball e outro jogo à escolha do organizador

NSYNC: Um quarto com "brinquedos" separado do camarim

Lady Gaga: Uma galinha assada e queijo que não seja "malcheiroso"

Backstreet Boys: Nada de bolachas, chocolates, ou qualquer tipo de junk food

Mariah Carey: O camarim não pode estar decorado com padrões - só o preto, o creme, o rosa escuro e o cinzento escuro são cores aceitáveis

Bon Jovi: Uma urna contendo canja de galinha caseira, com tigelas e colheres para dez pessoas

TLC: Uma panela de sopa vegetariana

Cher: Um quarto "só para perucas"

Shakira: Um cesto com fruta, a saber: exatamente três mangas, três papaias do Havaí, seis bananas e três pêssegos

Michael Bublé: Um puck de hóquei no gelo, da equipa local

Janet Jackson: Um bouquet de flores contendo apenas tulipas, rosas, gardênias e lírios

Katy Perry: Flores frescas e cor de rosa, ou flores brancas da época - nada de cravos

Rolling Stones: Duas pessoas bem vestidas que servissem comida à banda

Mary J. Blige: Casas de banho com um tampo de sanita novo

John Mayer: Um pacote de cereais para crianças

Lupe Fiasco: Um gelado gigantesco

Jennifer Hudson: Um desumidificador novo

Adele: Mel não-orgânico

Reba McEntire: Copos de plástico transparentes

James Brown: Uma secadora de cabelo profissional

Beach Boys: Toalhas de papel "extremamente suaves"

Jennifer Lopez: Um camarim inteiramente branco, com flores brancas, velas brancas, mesas brancas...

Christina Aguilera: Vitaminas dos Flintstones, Nesquick, queijo vegan e Oreos

Eminem: Ingredientes para sanduíches, incluindo seis embalagens de carne de peru

Iggy Pop: Bróculos cortados e deitados ao lixo. "Odeio essa merda"

Foo Fighters: Um tesouro de pirata "que não seja o Johnny Depp" e três abacates inteiros

Jack White: A sua receita caseira de guacamole

Beyoncé: Peito, pernas e asas de frango com muitos condimentos

Kanye West: Uma máquina para batidos

Van Halen: M&M's, mas nenhum de cor castanha