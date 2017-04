A Official Charts Company, organização que compila várias tabelas de vendas de música oficiais, no Reino Unido, revelou esta semana quais os álbuns em vinil que mais têm vendido naquele país.

Em primeiro lugar está, sem surpresa, Ed Sheeran, cujo Divide bateu não só recordes no Spotify: é também o álbum em vinil que mais vendeu na sua primeira semana de lançamento, no espaço de 20 anos. Desde a sua edição, no início de março, já vendeu mais de 21 mil cópias.

A restante lista não é muito mais animadora para as bandas que lançaram discos novos este ano. Para além do cantor britânico Rag'n'Bone Man, cujo Human ocupa a quarta posição, só os The xx se juntam a Sheeran no que a álbuns de 2017 diz respeito, ocupando o sétimo lugar com I See You.

Em segundo e terceiro lugares estão dois artistas já falecidos: primeiro Amy Winehouse, com Back to Black, e depois David Bowie, com a compilação Legacy. Nomes históricos como os Beatles ou os Pink Floyd também se encontram aqui presentes.

Confira a lista dos dez discos em vinil mais vendidos, nos primeiros três meses deste ano:

1. Ed Sheeran, Divide

2. Amy Winehouse, Back to Black

3. David Bowie, Legacy

4. Rag'n'Bone Man, Human

5. The Beatles, Abbey Road

6. Fleetwood Mac, Rumours

7. The xx, I See You

8. OST - Guardians of the Galaxy: Awesome Mix 1

9. Pink Floyd, The Dark Side of the Moon

10. OST - Pulp Fiction