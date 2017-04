O hair metal foi, nos anos 80, aquilo que o nu metal seria duas décadas mais tarde: amado por muitos, odiado por outros tantos.

Antes da sua morte, anunciada em tons grunge, o hair metal dominou tabelas de vendas e estádios por todo o mundo, e deixou para a história temas ainda hoje celebrados dentro do grande grupo que é o rock n' roll.

A Loudwire elaborou, recentemente, uma lista com as dz melhores bandas do género - lista essa onde cabem nomes como, por exemplo, os Cinderella, Poison ou Twisted Sister.

O primeiro lugar desta lista foi para os Mötley Crüe, banda que deu por encerradas as suas atividades em 2015, após quase 35 anos de êxitos e hedonismo. Confira aqui a lista completa:

As 10 melhores bandas de hair metal

10. Dokken

9. Whitesnake

8. Cinderella

7. Poison

6. Ratt

5. Skid Row

4. W.A.S.P.

3. Twisted Sister

2. Def Leppard

1. Mötley Crüe