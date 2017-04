Nos anos 90, imediatamente a seguir à explosão grunge, foi a britpop a assentar arraiais no mundo do pop/rock. Bandas como os Oasis e os Blur, os dois baluartes do género, criaram - e atingiram - neste período os seus maiores sucessos, não só no Reino Unido como em todo o mundo.

A Pitchfork elaborou, recentemente, uma lista com os 50 melhores álbuns da britpop. As duas bandas supracitadas estão, naturalmente, presentes, mas neste top também encontramos nomes como os Suede, The Verve ou Radiohead, entre muitos outros.

O primeiro lugar da lista vai, no entanto, para os Pulp, com Different Class, editado em 1995. A Pitchfork justifica a sua escolha, sobretudo, pela postura do vocalista, Jarvis Cocker: «esta estrela pop incomum parecia encarnar a narrativa de base da britpop, com os mais desfavorecidos a tomar conta do poder sem perder o seu sentido de não-pertença", escreve a publicação.

Confira aqui a lista completa:

Os 50 melhores álbuns da britpop :

50. Denim - Back in Denim

49. James - Laid

48. Echobelly - Everybody's Got One

47. Placebo - Without You I'm Nothing

46. The Divine Comedy - Casanova

45. Mansun - Attack of the Grey Lantern

44. Edwyn Collins - Gorgeous George

43. Catatonia - International Velvet

42. Ocean Colour Scene - Moseley Shoals

41. Space - Spiders

40. The Boo Radleys - Giant Steps

39. Super Furry Animals - Radiator

38. McAlmont & Butler - The Sound of McAlmont and Butler

37. Sleeper - The It Girl

36. Teenage Fanclub - Grand Prix

35. Black Grape - It's Great When You're Straight... Yeah

34. Ash - 1977

33. Black Box Recorder - England Made Me

32. Manic Street Preachers - Everything Must Go

31. Saint Etienne - Foxbase Alpha

30. Suede - Sci-Fi Lullabies

29. The Charlatans - Tellin' Stories

28. Morrissey - Vauxhall and I

27. Super Furry Animals - Fuzzy Logic

26. The Verve - A Northern Soul

25. Hefner - Breaking God's Heart

24. Supergrass - In It for the Money

23. Kenickie - At The Club

22. Saint Etienne - So Tough

21. Gene - Olympian

20. The Auteurs - New Wave

19. Lush - Lovelife

18. Blur - Modern Life Is Rubbish

17. Shampoo - We Are Shampoo

16. Morrissey - Your Arsenal

15. Cornershop - When I Was Born for the 7th Time

14. The La's - The La's

13. Suede - Suede

12. Supergrass - I Should Coco

11. Pulp - His 'n' Hers

10. The Verve - Urban Hymns

9. Oasis - Definitely Maybe

8. Blur - Blur

7. Pulp - This Is Hardcore

6. Elastica - Elastica

5. Suede - Dog Man Star

4. Oasis - (What's the Story) Morning Glory?

3. Radiohead - The Bends

2. Blur - Parklife

1. Pulp - Different Class