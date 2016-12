O Shazam, uma aplicação para smartphone que permite ao utilizador saber o título de uma determinada canção que esteja a tocar, bem como o seu intérprete, revelou esta semana quais foram os temas mais procurados do ano.

No top geral das canções mais pesquisadas, o destaque vai para Drake, que foi o artista mais "procurado" do ano. Ainda assim, nenhum tema do músico figura no top 10, que é liderado por "Cheap Thrills", de Sia.

Desde o seu lançamento, o Shazam já foi descarregado mais de mil milhões de vezes e é utilizado cerca de 20 milhões de vezes por dia, segundo dados revelados pela BBC.

Confira aqui as dez canções mais procuradas de 2016:

As 10 canções mais procuradas no Shazam, em 2016 :

1. Sia – ‘Cheap Thrills’

2. Kungs vs Cookin’ On 3 Burners – ‘This Girl’

3. Alan Walker – ‘Faded’

4. Mike Posner – ‘I Took A Pill In Ibiza (Seeb Remix)’

5. Twenty One Pilots – ‘Stressed Out’

6. Lukas Graham – ‘7 Years’

7. The Chainsmokers Feat. Daya – ‘Don’t Let Me Down’

8. Imany – ‘Don’t Be So Shy (Filatov & Karas Remix)’

9. DNCE – ‘Cake By The Ocean’

10. Justin Bieber – ‘Love Yourself’