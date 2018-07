"Lisboa, estão com melhor aspecto do que no ano passado!", exclama o frenético Anderson .Paak a certa altura do seu concerto desta noite no Super Bock Super Rock. Aparentemente, o californiano lembra-se que, em abril de 2017, passou por esta mesma sala, na altura para fazer a primeira parte do espetáculo de Bruno Mars. E faz algum sentido, essa junção de esforços no mesmo palco - numa confluência de hip-hop, soul, funk, R&B e rock, as coordenadas de onde Mr. Mars e Mr. Paak partem são em tudo semelhantes. O destino é que varia grandemente: onde o rapaz que há poucas semanas "incendiou" o Rock in Rio opta por voos comerciais, o norte-americano que os pais batizaram de Brandon Paak Anderson entra na sua nave espacial - comandada pelos prodigiosos Free Nationals - rumo ao espaço sideral.

Munido de um sorriso rasgadíssimo e de uma energia diabólica, o rapper e baterista (já lá vamos) vê o público afluir em bom número a uma das maiores salas de espetáculos do país e usa todos os truques de palco para tirar do chão, já peganhento, os pés, os braços e eventualmente algumas almas dos muitos presentes. Com um flow de maratonista, polvilhado por ocasional doçura soul, Anderson .Paak impressionou pela incrível estaleca e pelo evidente prazer que retira da sua missão. Em tempos salvo de uma vida nas ruas pela música, o autor de "Venice" e "Malibu", os seus dois grandes álbuns até ao momento, conquistou dos fãs aplausos ensurdecedores, ao longo de pouco mais de uma hora de saudável loucura. É complicado compará-lo a alguém, até porque raros serão os artistas que acumulam funções de frontman atómico e baterista quase a tempo inteiro, mas tanta inquietude e versatilidade deixaram-nos, a certa altura, com um pensamento Princepesco: a sombra de Sua Purpureza é real.



Amigo, também, de um certo espírito de jam, o filho de mãe sul-coreana alternou entre uma postura física de maior agressividade, quase a lembrar as tropelias de palco de Tyler, the Creator, e momentos de puro entretenimento ao mais alto nível. Praticamente sem pausas entre canções, e sempre com a "máquina" dos Free Nationals bem calibrada, .Paak disparou 'Glowed Up', a sua colaboração com Kaytranada; 'Bubblin'', 'The Season/Carry Me', 'Put Me There', 'Heart Don't Stand a Chance', 'Lite Weight' ou o delicioso êxito 'Am I Wrong' sem nunca perder o controlo da música nem do palco. Um talento raro que, depois de uma hora e pouco de festa non stop, se despediu com a mais eletrónica, e contemporânea, 'Luh You'. Vamos voltar a vê-lo, com certeza.