"Sim, eu sei que é estranho. Mas não há problema em ser estranho. É bom ser diferente". É Benjamin Clementine quem o diz, quando, num dos momentos mais inesperados do concerto de 29 de março no Campo Pequeno, em Lisboa, desata a dançar com um dos manequins que ocupam o palco, enquanto com dramatismo repete parte da letra de uma das suas canções mais recentes: "one turkish boy, one turkish boy". O público exulta com a defesa do direito à extravagância e a temperatura da sala, ao contrário da que se faz sentir na rua, mantém-se elevada.



Benjamin Clementine, nascido há 29 anos em Londres, adotado por Portugal há coisa de três, já pode com toda a propriedade chamar casa aos palcos nacionais. Quando, pouco antes das dez da noite, se apresenta frente a uma plateia a abarrotar, recebe uma ovação capaz de arrepiar os mais experientes nestas andanças. Qual filho pródigo, é recebido em êxtase e, perfeitamente icónico no seu xaile branco de flores rubras, curva-se e ajoelha-se para mostrar devoção pelo palco que pisa - e por todos os que, esta noite, se deslocaram ao Campo Pequeno para presenciar aquele que foi o seu 13º concerto em Portugal.



O talentoso senhor Clementine, recorde-se, só tem dois álbuns lançados, e mostra saber que um deles fala mais alto aos ouvidos dos fãs. "Estamos a tentar misturar o novo com o antigo, mas sei que vocês estão aqui pelas canções antigas", reconheceu. Antigas, para o britânico, são as canções incluídas em "At Least For Now", o debute de 2015. E, de facto, tanto 'London' como 'Nemesis', 'Condolence' ou 'Adios' causam comoção generalizada no Campo Pequeno. Mas, não obstante a sua natureza mais complexa e experimental, "I Tell a Fly", editado no final do ano passado, também empresta à noite de sexta alguns momentos de glória, via 'Jupiter', 'By The Ports of Europe' ou 'God Save The Jungle'.



Foi, de resto, com este tema que o concerto teve começo. Rodeado por uma pequena banda de três músicos e muitos manequins algo sinistros, Benjamin Clementine muniu-se do piano e da sua voz imperial para, com segurança máxima, se lançar em voos vertiginosos. Qual gato que cai sempre de pé, continua a impressionar pela forma como, mostrando uma elasticidade vocal olímpica, consegue evitar a armadilha do exibicionismo.

Em cada canção, o homem de 'Farewell Sonata' alterna agilmente entre vários registos: o mais canónico, dos "livros", que lhe vale comparações a lendas como Nina Simone; a liberdade do improviso, que lhe parece oferecer grande prazer, e a teatralidade e excentricidade, tanto de cena como musical.



Se com o seu primeiro álbum acabou por cair na categoria de singer songwriter inspirado pelos blues/folk e pelo jazz, nesta fase da sua carreira Benjamin Clementine é um artista em permanente reconstrução, tentando fazer coexistir essa sua veia, perfeitamente aperfeiçoada, com uma ideia de rock quase sinfónico, por vezes cacofónico, outras na vizinhança de algum jazz. A unir estas pontas está o talento imenso do nosso anfitrião não só para a interpretação como para a performance - percorrendo a frente do palco descalço, destruindo manequins de plástico ou percorrendo a plateia e as bancadas com a sua banda atrás, Benjamin Clementine é como aqueles amigos que entraram na nossa vida - ou nós na deles - por mero acaso, e não há tantas luas como isso, mas que se entranharam de tal forma nos nossos dias que já nos é complicado recordar-nos da nossa vida sem eles.



Além de uma banda trajada com a mesma espécie de fato-macaco que o seu "patrão", o inglês contou também, na partilha das suas histórias de superação, com a ajuda ocasional de uma secção de cordas. Mas, ainda que violinos e violoncelos tenham ajudado a carregar ainda mais no dramatismo das canções, Benjamin Clementine, sozinho com aquela voz, chegaria bem para levar o barco a seu porto: assim foi em 'I Won't Complain', tema do primeiro disco que guiou o público ao delírio, ou na obrigatória 'Condolence'. Se, no histórico concerto de Paredes de Coura, no ano passado, a canção de 2015 se transmutou num momento praticamente litúrgico, esta noite mostrou-se celebratória, extática. E era esta a música que, no regresso a casa, alguém recordava em vídeo, tocado a partir do seu smartphone na estação de metro...

Dizendo-se um alien (literalmente, na letra da aplaudida "Jupiter"), Benjamin Clementine entrou em palco um príncipe e saiu um rei. Gongórico e comovente, excessivo e absurdo, é um predestinado que se diverte a explorar as suas bênçãos com um público que vibra por estar na sua presença. Despediu-se com a literal 'Adios', costurada com novas bainhas, e um blues à guitarra escrito após o ataque numa discoteca de Orlando. Voltará, e a próxima vez é já em julho. Portugal não vai largar-lhe a mão.

Fotos: Nuno Fox

Publicado originalmente a 29 de março de 2018