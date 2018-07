Quando, no final do ano passado, Zé Pedro partiu, deixou um inegável vazio: enquanto músico, melómano, dinamizador e amigo de gente tão numerosa como diversa, o que só atesta o tamanho do seu coração. Juntar todos os que lhe queriam bem, como disse Carlão, "dava para fazer três festivais". Mas como o ideal é inimigo do ótimo, convocou-se antes, sob a batuta do incansável Fred Ferreira, diretor artístico do espetáculo, um conjunto de indispensáveis - Xutos no fim e, até lá, uma pequena multidão de amigos e companheiros dos vários projetos a que Zé Pedro emprestou a sua energia, como Palma's Gang ou Ladrões do Tempo, quase todos envergando o "uniforme" da noite: uma t-shirt onde se podia ler, à laia de brincadeira, "Who the Fuck Is Zé Pedro".



Apesar de não ter deixado filhos, Zé Pedro reuniu em seu redor, ao longo de décadas, uma verdadeira família, de sangue e não só. Esta noite, em palco, esteve o seu sobrinho, António Reis Colaço, tocando guitarra com Tomás Wallenstein, mas também todos os "sobrinhos" emprestados, ou seja, os descendentes dos seus companheiros de sempre: Sebastião Santos e Vicente Santos, filhos de Tim; Joel Cabeleira, filho do guitar hero João Cabeleira; João Nascimento, filho do saxofonista Gui; Marco Nunes, sobrinho de Kalú, e naturalmente Fred, filho do baterista dos Xutos e figura dinamizadora deste projeto. Nuno Espírito Santo, cúmplice de longa data, completou a "quadrilha".



Além de homenagear toda a música em que Zé Pedro deixou a sua marca, o concerto desta noite piscou o olho às suas grandes referências, quase sempre no planeta rock 'n' roll, muitas vezes com o punk por perto. Faz assim sentido que o primeiro tema que se ouviu na Altice Arena tenha sido uma versão de 'London Calling', dos Clash, uma das bandas que mudaram a vida de Zé Pedro, que em 1977 foi de comboio a França, ver um festival punk com Joe Strummer e companhia.



Tó Trips, grande amigo de Zé Pedro, deu "o corpo às balas" punk logo de seguida, tocando 'Submissão', dos Xutos, e rapidamente dando lugar a Rui Reininho, que recordou 'Morremos a Rir', do seu percurso a solo, protagonizando com uns pequenos sinos uma "despedida budista" do seu "grande amigo". A João Pedro Pais, que chegou a conhecer os Rolling Stones com Zé Pedro, coube cantar 'És do Mundo', canção que revelou ter escrito sobre a sua amizade com o guitarrista, ao passo que Tomás Wallenstein, dos Capitão Fausto, mostrou uma faceta mais ríspida da que lhe conhecemos, cantando com saudável garra rock 'Morte Lenta' (com o sobrinho de Zé Pedro, António Colaço) e 'Este Mundo É Teu', com Carlão e Fred.



Muito desenvolto em palco, Carlão recordou os tempos em que, no quarto com o seu irmão, ouvia 'Esquadrão da Morte', de 1984, em vinil, antes de se lançar numa versão desse tema escrito "na sequência das notícias sobre as FP25", e antes também de chamar ao palco a sua "man crush", Manel Cruz. Tal como na compilação de 1999, "XX Anos XX Bandas", em que com os Ornatos Violeta gravou uma versão de 'Circo de Feras', o músico do Porto atirou-se àquele mesmo clássico de 1987, agarrando-o pelo cachaço e emocionando o público que se concentrava frente ao palco - e que saudades tínhamos de ver Manel cantar com o corpo todo.



Sai Manel, entra Manuela - ou "a grande Nelinha", como a apresentou o seu conterrâneo. E é aqui que, a nosso ver, o espetáculo entra em ponto de rebuçado, com Manuela Azevedo, uma das melhores intérpretes que este país já conheceu, a defender com a própria vida 'Amor Com Paixão' e, com Tim já em palco, 'Conta-me Histórias', a que os Clã haviam dado uma nova vida há quase 20 anos, na tal compilação que assinalou duas décadas de Xutos.



De muletas, com as quais fez o X de Xutos, Paulo Gonzo recordou 'Aperta Um Pouco Mais', colaboração incluída no álbum "Zé Pedro Convidado", antes de os Ladrões do Tempo, banda que uniu Zé Pedro a Tó Trips, Paulo Franco, Samuel Palitos e Dony Bettencourt, darem o seu contributo sentido à noite de homenagem, com 'Mora na Filosofia' e 'Rua'.



Emocionante foi ainda a chegada de Jorge Palma para, acompanhado ao piano e saxofone, oferecer uma bela rendição da crepuscular 'Esta Cidade' e, num regresso aos tempos da aventura Johnny Guitar, 'reunir' os Palma's Gang, tocando com os comparsas Kalú, Flak e Alex Cortez as canções 'Picado pelas Abelhas' e 'Portugal Portugal'. "F...-se, o Zé Pedro está vivo, aqui!", entusiasmou-se a certa altura, e o público compreendeu e anuiu.



Uma homenagem a Zé Pedro não ficaria completa sem um mini-concerto de Xutos & Pontapés, que remataram a noite com um "shot" de 'Dados Viciados', 'Remar Remar' - uma das mais brilhantes canções dos pergaminhos do rock português - e, com a equipa de amigos e companheiros toda reunida em palco, o hino 'Não Sou o Único', entoado com alegria e emoção.



Difícil de resumir, a passagem de Zé Pedro pelas vidas de todos aqueles que o quiseram recordar recebeu esta noite uma homenagem honesta e a espaços comovente, tanto a nível musical como visual, com a constante projeção de imagens do rico percurso do rapaz dos Olivais. Nunca o esqueceremos.