1 / 26 Franz Ferdinand no NOS Alive'18 Rita Carmo 2 / 26 Franz Ferdinand no NOS Alive'18 Rita Carmo 3 / 26 Franz Ferdinand no NOS Alive'18 Rita Carmo 4 / 26 Franz Ferdinand no NOS Alive'18 Rita Carmo 5 / 26 Franz Ferdinand no NOS Alive'18 Rita Carmo 6 / 26 Franz Ferdinand no NOS Alive'18 Rita Carmo 7 / 26 Franz Ferdinand no NOS Alive'18 Rita Carmo 8 / 26 Franz Ferdinand no NOS Alive'18 Rita Carmo 9 / 26 Franz Ferdinand no NOS Alive'18 Rita Carmo 10 / 26 Franz Ferdinand no NOS Alive'18 Rita Carmo 11 / 26 Franz Ferdinand no NOS Alive'18 Rita Carmo 12 / 26 Franz Ferdinand no NOS Alive'18 Rita Carmo 13 / 26 Franz Ferdinand no NOS Alive'18 Rita Carmo 14 / 26 Franz Ferdinand no NOS Alive'18 Rita Carmo 15 / 26 Franz Ferdinand no NOS Alive'18 Rita Carmo 16 / 26 Franz Ferdinand no NOS Alive'18 Rita Carmo 17 / 26 Franz Ferdinand no NOS Alive'18 Rita Carmo 18 / 26 Franz Ferdinand no NOS Alive'18 Rita Carmo 19 / 26 Franz Ferdinand no NOS Alive'18 Rita Carmo 20 / 26 Franz Ferdinand no NOS Alive'18 Rita Carmo 21 / 26 Franz Ferdinand no NOS Alive'18 Rita Carmo 22 / 26 Franz Ferdinand no NOS Alive'18 Rita Carmo 23 / 26 Franz Ferdinand no NOS Alive'18 Rita Carmo 24 / 26 Franz Ferdinand no NOS Alive'18 Rita Carmo 25 / 26 Franz Ferdinand no NOS Alive'18 Rita Carmo 26 / 26 Franz Ferdinand no NOS Alive'18 Rita Carmo O fogo dos Franz Ferdinand a "queimar" o NOS Alive: veja as primeiras fotos Facebook Twitter Instagram Whatsapp Email Mais Google+ Linkedin Pinterest Link: 14.07.2018 às 21h10 A banda de Alex Kapranos pôs o público a dançar e a cantar em coro. (Texto em breve) Rita Carmo Fotojornalista A carregar... Últimas Mais Artigos A carregar...