Blitz

Uma parceria com o jornal EXPRESSO

siga-nos

Perfil

Fotos

Franz Ferdinand no NOS Alive'18
1 / 26

Franz Ferdinand no NOS Alive'18

Rita Carmo

Franz Ferdinand no NOS Alive'18
2 / 26

Franz Ferdinand no NOS Alive'18

Rita Carmo

Franz Ferdinand no NOS Alive'18
3 / 26

Franz Ferdinand no NOS Alive'18

Rita Carmo

Franz Ferdinand no NOS Alive'18
4 / 26

Franz Ferdinand no NOS Alive'18

Rita Carmo

Franz Ferdinand no NOS Alive'18
5 / 26

Franz Ferdinand no NOS Alive'18

Rita Carmo

Franz Ferdinand no NOS Alive'18
6 / 26

Franz Ferdinand no NOS Alive'18

Rita Carmo

Franz Ferdinand no NOS Alive'18
7 / 26

Franz Ferdinand no NOS Alive'18

Rita Carmo

Franz Ferdinand no NOS Alive'18
8 / 26

Franz Ferdinand no NOS Alive'18

Rita Carmo

Franz Ferdinand no NOS Alive'18
9 / 26

Franz Ferdinand no NOS Alive'18

Rita Carmo

Franz Ferdinand no NOS Alive'18
10 / 26

Franz Ferdinand no NOS Alive'18

Rita Carmo

Franz Ferdinand no NOS Alive'18
11 / 26

Franz Ferdinand no NOS Alive'18

Rita Carmo

Franz Ferdinand no NOS Alive'18
12 / 26

Franz Ferdinand no NOS Alive'18

Rita Carmo

Franz Ferdinand no NOS Alive'18
13 / 26

Franz Ferdinand no NOS Alive'18

Rita Carmo

Franz Ferdinand no NOS Alive'18
14 / 26

Franz Ferdinand no NOS Alive'18

Rita Carmo

Franz Ferdinand no NOS Alive'18
15 / 26

Franz Ferdinand no NOS Alive'18

Rita Carmo

Franz Ferdinand no NOS Alive'18
16 / 26

Franz Ferdinand no NOS Alive'18

Rita Carmo

Franz Ferdinand no NOS Alive'18
17 / 26

Franz Ferdinand no NOS Alive'18

Rita Carmo

Franz Ferdinand no NOS Alive'18
18 / 26

Franz Ferdinand no NOS Alive'18

Rita Carmo

Franz Ferdinand no NOS Alive'18
19 / 26

Franz Ferdinand no NOS Alive'18

Rita Carmo

Franz Ferdinand no NOS Alive'18
20 / 26

Franz Ferdinand no NOS Alive'18

Rita Carmo

Franz Ferdinand no NOS Alive'18
21 / 26

Franz Ferdinand no NOS Alive'18

Rita Carmo

Franz Ferdinand no NOS Alive'18
22 / 26

Franz Ferdinand no NOS Alive'18

Rita Carmo

Franz Ferdinand no NOS Alive'18
23 / 26

Franz Ferdinand no NOS Alive'18

Rita Carmo

Franz Ferdinand no NOS Alive'18
24 / 26

Franz Ferdinand no NOS Alive'18

Rita Carmo

Franz Ferdinand no NOS Alive'18
25 / 26

Franz Ferdinand no NOS Alive'18

Rita Carmo

Franz Ferdinand no NOS Alive'18
26 / 26

Franz Ferdinand no NOS Alive'18

Rita Carmo

O fogo dos Franz Ferdinand a "queimar" o NOS Alive: veja as primeiras fotos

A banda de Alex Kapranos pôs o público a dançar e a cantar em coro. (Texto em breve)

Rita Carmo

Rita Carmo

Fotojornalista

Últimas