Olhando para o alinhamento do concerto dos Arctic Monkeys no NOS Alive, esta noite, torna-se complicado perceber - e tentar explicar - porque é que, no final, e apesar da despedida contundente ao som de 'R U Mine?', pairava uma certa sensação de desilusão. Afinal, ao longo de cerca de uma hora e meia, Alex Turner, Matt Helders, Jamie Cook e Nick O'Malley apresentaram um alinhamento generoso, equilibrando canções do álbum deste ano, "Tranquility Base Hotel and Casino", com os temas mais sumarentos de um trajeto que, podendo não parecer, já se estende com sucesso há mais de uma década. Agora com 32 anos, Alex Turner, que começou nestas lides com cara - e pele - de bebé, continua a ser um fortíssimo concorrente ao título de melhor cantor-compositor da sua geração no contexto de banda, e em palco compensa o menor imediatismo das novas canções com uma maior teatralidade. Com a ajuda de alguns músicos extra, a banda também não compromete, enriquecendo até muitos dos temas com pequenos pormenores, nem sempre percetíveis no sistema de som de um grande festival. Porque é que foi, então, tão frouxo o pedido para encore (que ainda assim a banda ofereceu)? E porque é que sentimos mais calor humano no concerto de Nine Inch Nails, que começou ainda com luz do dia, do que no dos grandes cabeças de cartaz do primeiro dia de festival?



Lançado este ano, após cinco anos de silêncio, "Tranquility Base Hotel and Casino" pode ser a chave para decifrar este enigma. Rejeitado por muitos, levado em ombros por tantos outros, é um disco que, depois do estrondoso sucesso de "AM" (2013), troca os riffs suculentos para acompanhar road trips no deserto californiano por um lounge de hotel meio retro, meio futurista, onde Alex Turner é observador espirituoso - e dá uns toques no piano.



Depois de, em capítulos anteriores, ter tentado emular o estilo de Josh Homme, dos Queens of the Stone Age, em "Tranquility Base..." o "miúdo" de Sheffield parece agora querer vestir a pele de Serge Gainsbourg ou Nick Cave. O fato de fino corte, os óculos de sol à anos 70 e o cabelo penteado para trás não deixam margem para dúvidas - depois da encarnação rockabilly, Alex quer ser um crooner irónico. Mas a sensação que nos deixa em disco é a mesma que transmite em palco: parece ainda não ter vivido o suficiente para vestir esta pele. Pior: ao tentarem equilibrar a sonoridade do novo disco (representado, esta noite, por "Four Out of Five", "One Point Perspective", "She Looks Like Fun", "Star Treatment" e pelo tema-título) com a do restante repertório, incutem uma certa lentidão ao espetáculo. O que podia soar "adulto" ou "sofisticado" resulta, mais vezes do que seria desejável, apenas aborrecido, e é bem visível que o público aguarda - pacientemente, mas aguarda - sobretudo pelas grandes explosões de energia.

A noite começou bem, com 'Four Out of Five', uma das melhores canções do novo álbum, seguida pelo regresso ao segundo álbum pela mão da efervescente 'Brianstorm'; Alex Turner pode já não vestir "ganga com ganga", como se diz ao nosso lado, mas ainda sabe pegar numa guitarra. 'Don't Sit Down 'Cause I've Moved Your Chair' e 'Crying Lightning' seguem o trilho do desert rock que o quarteto tem sabido explorar, ao passo que 'The View From The Afternoon' é regresso algo atabalhoado ao passado veloz que fez com que tantos se apaixonassem pelos garotos de "Whatever People Say I Am, Thats' What I'm Not'". Sempre muito esperada pelos fãs, '505', uma das melhores canções dos Arctic Monkeys (que agora, a julgar pela decoração de palco e pelas novas t-shirts, querem ser só Monkeys), chega cedo no alinhamento e leva Alex Turner a sentar-se ao piano - instrumento responsável, segundo o próprio, pela mudança estilística no disco mais recente. Foi ao receber um piano de presente há dois natais que começou a escrever o que viria a ser "Tranquility Base Hotel and Casino".

O concerto desta noite não foi um mau concerto, porque é dos Arctic Monkeys uma das mais fortes coleções de canções do rock contemporâneo. 'Cornerstone', pedaço de maravilhosa pop smithsiana, brilha em qualquer alinhamento, tal como 'Pretty Visitors', sua vizinha de álbum (estão ambas em "Humbug"), faz boa figura, tocada com fidelidade à versão de estúdio.



Não há nada de errado em mudar arranjos e procurar novas roupagens para as canções de sempre - e é evidente que os Arctic Monkeys procuraram criar, entre o novo material e os temas mais antigos, um denominador comum de sedução, às vezes mais de motel do que de hotel. Mas onde Alex Turner era, muitas vezes, um narrador não participante (a palavra que nos ocorre é "detached"), agora escolhe ser cínico. E nem sempre é convincente nesta nova pele.



Num cartaz cheio de homens carismáticos - Trent Reznor e Bryan Ferry já passaram por este palco, Jack White, Eddie Vedder e Josh Homme ainda vêm a caminho -, a persona 2018 de Mr. Turner não foi capaz de manter aceso o entusiasmo do público durante todo o concerto. É certo que, em 'Do I Wanna Know?', o monstruoso single de "AM", muitos correram para a frente do palco de telemóvel em riste, lembrando (e citamos uma inspirada espectadora) as deslocações das aves migratórias; é também certo que Alex Turner atacou 'I Bet That You Look Good on the Dancefloor', aquele prodigioso tiro de partida da carreira dos Arctic Monkeys, sem medo de estragar o penteado, e é ainda verdade que o final do concerto, com uma entusiástica 'R U Mine?', podia ter sido o começo de um espetáculo bem diferente. Mas não foi - foi o ponto final de um concerto com pausas algo prolongadas entre canções, um ritmo denunciado e alguma falta de fogo. Daqui a alguns anos, provavelmente saberemos que caminho os Arctic Monkeys escolheram seguir. Por hoje, vimo-los a bailar na encruzilhada.