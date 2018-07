Já o concerto vai a mais de metade quando Trent Reznor, 53 anos bem vividos, se dirige pela primeira vez à plateia. Até então, o norte-americano deixara a música falar por si, e bem. Perante uma plateia generosa e geralmente curiosa, com uns quantos acólitos acompanhando todas as letras, o "patrão" dos Nine Inch Nails entrou em palco da única forma que parece saber: ao ataque. Inclinado sobre o tripé do microfone, a que se agarra como se a sua vida disso dependesse, com esgar permanentemente concentrado e camisa negra esburacada, o veterano comandou com mão de ferro as suas tropas - com destaque para o guitar hero Robin Finck e para o braço direito Atticus Ross, com quem tem trabalhado de perto nos últimos anos, nos sintetizadores e maquinaria. A noite ainda não caiu sobre o Tejo quando os Nine Inch Nails entram em palco, mas a trupe de Reznor traz todo o seu negrume - noise, industrial, muitas vezes punk, ocasionalmente atmosférico - a Algés, oferecendo um concerto ao qual uma das palavras "da moda" - "brutal" - poderá aplicar-se.



Com o viço de uma banda jovem, as apresentações fizeram-se, sem quaisquer cerimónias, ao som de 'Wish'. Nos ecrãs gigantes, as imagens de palco são velozes, num preto e branco cru e brusco como a própria música, que soa tão vital nas clássicas 'March of the Pigs' e 'Piggy' como na nova 'God Break Down the Door', do recomendável álbum novo, "Bad Witch".



Porventura revitalizado pelo trabalho com o inglês Atticus Ross, com quem criou as premiadas bandas-sonoras para os filmes "A Rede Social" e "Os Homens que Odeiam as Mulheres", Trent Reznor é, em 2018, um frontman tão magnético como sempre. Provavelmente um dos poucos homens do rock capazes de conciliar convincentes descargas de raiva com apelos às palmas ou aos braços no ar, mantém-se tão ameaçador como cativante, conquistando empatia através da catarse, quase sempre ruidosa e agressiva.



Depois de 'Closer', com o povo entoando alegremente a deixa clássica "I wanna fuck you like an animal', e da também muito participada 'Copy of A', Trent Reznor dirigiu-se pela primeira vez aos fãs, agradecendo-lhes para logo a seguir se "arrepender": "We're not gonna fuck around, we'll just keep playing", prometeu, sem querer perder tempo. E assim foi, até ao final do concerto, com a versão do antigo companheiro de estrada, David Bowie, 'I'm Afraid of Americans', da qual os Nine Inch Nails gravaram uma remistura; os petardos 'The Hand That Feeds' e 'Head Like a Hole' e, mesmo a fechar, 'Hurt', o monumento que Reznor erigiu em 1994 e do qual Johnny Cash se apropriou em 2002, pouco antes de morrer.



Numa versão despojada, curiosamente mais próxima da telúrica leitura de Mr. Cash, 'Hurt' logrou instalar no Passeio Marítimo de Algés o silêncio possível num festival desta envergadura e mostrou, nos ecrãs gigantes, um Trent Reznor a entregar-se a um tema que terá cantado um milhão de vezes como se fosse a primeira. Com comovente intensidade, os Nine Inch Nails despediram-se assim de Portugal com a raça de um autêntico cabeça de cartaz.



Aos 53 anos, e depois de um concerto destes, Trent Reznor parece mais fresco que boa parte do seu público. Qual será o seu segredo?