Há sete anos que Katy Perry não visitava Portugal, a pátria do seu bisavô. O facto é referido pela norte-americana algumas vezes ao longo do espetáculo - "Porque é que eu não vinha cá há tanto tempo? O que se passa comigo?", interroga-se, sempre num tom estridente -, numa tentativa de comunicar com o público. Perante uma boa casa, mas longe da enchente do dia de Bruno Mars, a cantora da Califórnia não tem, contudo, que inventar muito para ter a Bela Vista a seus pés. Antes de 'Hot and Cold', um dos temas mais celebrados da noite, brinca com os fãs, perguntando como se diz aquela expressão em português. Vestindo um top onde piscam as palavras "hot" e "cold", Katy Perry apresenta então a rebatizada 'Quente e Frio', para delírio de uma plateia entusiasta.

Mas isso foi no segundo ato (é assim que o alinhamento oficial, disponibilizado na zona de imprensa, se refere às diferentes fases do espetáculo, marcadas por mudanças de roupa e de pormenores cénicos). No primeiro, Katy Perry surge como uma espécie de cyborg dourada, e a temática que parece unir 'Witness' (tema-título do mais recente álbum), 'Roulette' ou 'Dark Horse' é o do jogo e da dicotomia sorte/azar, com pitadas de risco e fortes possibilidades de fogo de artifício e aguaceiros de confetis. Pela mão dos Killers, Las Vegas esteve no Palco Mundo ontem, mas deixou algum glitter para trás.

No fim de uma longa digressão, Katy Perry poderá ter acusado algum cansaço, ou talvez a empatia não seja o seu forte como performer. À frente de um espetáculo vistoso, que vai do charme infanto-juvenil dos primeiros discos à faceta mais sexualizada de tempos recentes, Miss Katheryn Hudson soube conquistar grandes coros em temas como 'Chained To The Rhythm' e, já no segundo ato, ou seja, em pleno território bubblegum, na sequência 'Teenage Dream'/'Hot N Cold'/, 'Last Friday Night' e 'California Girls'.

Ladeada por flamingos gigantes (em 'Quente e Frio'), ou na companhia de Left Shark, um tubarão de peluche gigante celebrizado no Super Bowl (em 'California Girls'), esta é a Katy Perry mais descontraída, mais divertida e possivelmente a mais convincente. O regresso a estes tempos áureos da sua carreira foi rematado com 'I Kissed A Girl', o primeiro grande êxito pop da ex-menina de coro; enrolada na bandeira do arco-íris, e fazendo menção ao mês do orgulho gay, a norte-americana voltou a ausentar-se para, depois de um interlúdio com o seu quê de anúncio de perfume, dar início ao terceiro ato do seu espetáculo.

Agora secundada por um inseto dançante, ou levada para fora de palco numa espécie de vagem gigante, Katy Perry mostra-se simultaneamente mais glamourosa, com uma fatiota de senhorita, e mais kinky - em 'Bon Appetit', bem sucedido single do discreto último álbum, chega mesmo a deitar-se para que, qual pitéu humano, sobre si sejam despejados sal e pimenta. A subtileza não vive neste ato (composto também por 'Dejá Vu' e 'ET'), e a um certo humor negro segue-se a Katy Cleópatra, de vestido e franja prateados, dedicando aos fãs baladas como 'Into My Eyes You See' ou 'Wide Awake'.

Antes do encore, houve mais dois êxitos - 'Swish Swish', também do último disco, e 'Roar', do anterior - e no esperado regresso ao Palco Mundo, com um vestido rosa e prata a fazer lembrar uma borboleta, a jurada do American Idol mandou toda a gente para casa com 'Pendulum' e a apoteótica 'Fireworks'.

Visualmente divertido, com sucessivas referências à pop/new wave dos anos 80, e bem recheado de êxitos que todos já escutaram, o espetáculo de Katy Perry no Rock in Rio foi, a espaços, capaz de instalar na Bela Vista uma simpática febre de sábado à noite. Mas de uma estrela pop da sua envergadura, cabeça de cartaz do último dia de festival, talvez fosse de esperar uma maior, ou mais natural, cumplicidade com uma plateia que se mostrou sempre disponível para fazer a festa.