"Até já se está a ver o sol!". A frase, proferida por um espectador que, tal como a reportagem da BLITZ, se abrigava debaixo de uma árvore, continha mais otimismo do que realismo - na verdade, e por muito bonito que tenha sido aquele momento ("Canção da Canção Triste", escrita por Manel Cruz em resposta a uma canção do seu antigo companheiro de Ornatos, Nuno Prata), não foi suficiente para o sol aparecer. Aliás, Manel Cruz e a sua banda - Eduardo Silva, Nico Tricot e António Serginho - deram boa parte do concerto no Music Valley num desolador cenário invernoso, que ainda assim não demoveu algumas dezenas de fãs de se concentrarem frente ao palco, protegidos por capas da chuva ou pelos famosos sofás insufáveis, agora convertidos em guarda-chuvas alternativos.

Frente à orelha alva que os tem acompanhado nesta digressão, os quatro músicos do Porto tornaram a apresentar as canções que deverão fazer parte do primeiro disco de Manel Cruz em nome próprio, recentemente adiado para setembro.

Desde as primeiras apresentações, algumas destas canções, geralmente entre uns blues esquemáticos e intimistas e uma abordagem bastante pessoal à música de raiz portuguesa, têm ganho novos arranjos e pormenores. E pareceu-nos haver frescos acrescentos ao cardápio, como o primeiro tema da tarde, onde Manel Cruz canta "a minha mulher não é minha/é da sua cabeça".

Outros versos que vimos ouvindo ao longo dos últimos dois anos, como "não há amor como o segundo, quando se acaba o primeiro", ou "na minha aldeia chamam-me maluco", já vão pedindo transposição para disco.

Pelo concerto mais molhado do dia passaram ainda os singles 'Ainda Não Acabei', com o final repetido numerosas vezes, transformando-se numa espécie de mantra para música de dança acústica, e 'Cães e Ossos', que em setembro dará título ao álbum.

Revisitado foi igualmente o cancioneiro (labiríntico mas altamente compensador) de Foge Foge Bandido, com 'Canção da Lua', no inesperado encore; a já referida 'Canção da Canção Triste' ou 'Estou Pronto'. E, num concerto generoso por parte da banda e dos fãs que enfrentaram a chuva, até os Pluto, banda que Manel Cruz formou com Peixe depois do fim dos Ornatos, tiveram direito a repescagem, com 'Sexo Mono', altura em que finalmente a chuva deu algumas tréguas.

Para a reta final, e como "docinho para compensar a chuva" (palavras de Manel Cruz), foi servido um pratinho de 'Capitão Romance', clássico imorredouro de Ornatos, e outro de 'Borboleta', uma das canções mais diretas e estimadas da colheita Bandido.