Num festival até agora cheio de surpresas e convidados inesperados, Daniela Mercury sacou, esta tarde, no Palco Mundo, de um grande trunfo da manga. Depois de proferir um pequeno discurso sobre aqueles artistas que nos inspiram e nos levam a querer ser como eles, a "rainha do mundo" (epíteto que alguém no público tem escrito num cartaz) chamou ao palco um outro astro: Daniela Mercury.

Com espetáculo marcado no Casino Estoril no próximo dia 6 de julho, a baiana surgiu em palco de larguíssimo sorriso, capa vermelha - como a de uma super-heroína - e sapatilhas coloridas. Juntas, Ivete, de 46 anos, e Daniela, de 52, cantaram uma versão emocionante de 'Canto da Cidade', incluído no álbum do mesmo nome lançado em 1992 por Daniela Mercury. Foi um momento que transbordou ternura e respeito mútuo, e que os muitos fãs no Palco Mundo souberam apreciar.

Super totalista do Rock in Rio Lisboa (consegue superar os Xutos pois, há dois anos, acabou por atuar duas vezes na mesma edição, substituindo à última da hora Ariana Grande), Ivete Sangalo chegou, como sempre, para golear. Liderando uma espécie de big band, com coros, sopros, percurssões e maravilhosos bailarinos, a brasileira cantou, dançou e ainda tocou um pouco de bateria, praticamente sem pausas.



Foi uma hora frenética, em que Ivete encarnou com facilidade uma dualidade que lhe assenta bem: por um lado, é uma diva "flawless", como diria a sua congénere Beyoncé; por outro, fala em amamentar ("dar peitinho") às gémeas de quatro meses, para junto das quais voltará já amanhã, criando uma proximidade quase familiar com a sua enorme base de fãs, portuguesa e brasileira.

Pelo meio, ainda deixa mensagens sobre o futuro do Brasil - "temos de mudar agora, para termos alguma esperança para os nossos filhos!" - e de positividade. "Eu estou-me achando linda - um pastel de Belém não vai fazer diferença... e vai tudo para o leitinho!", brincou.

Entre homenagens à música do Brasil e de Angola, ao Carnaval da Bahia e até a Cristiano Ronaldo ("uma das boas pessoas que conheci"), Ivete Sangalo foi marchando através de 'Poeira', 'Cadê Você', 'O Doce', 'No Groove' ou 'Beleza Rara' para renovar o seu reinado na Bela Vista, de cuja mitologia já faz parte.