As imagens no ecrã gigante não mentem: em palco à hora marcada, Diogo Piçarra sofre, como todos os humanos no Parque da Bela Vista, com o calor tórrido que ainda se faz sentir às seis da tarde. Contudo, e ao longo de uma hora, o cantor - acompanhado por banda e uma trupe de endiabrados bailarinos - faz tudo o que pode para tornar o seu concerto numa experiência aprazível para todos. E é bem sucedido.

Se nos primeiros minutos julgámos que o público, onde são visíveis numerosos fãs de Muse, devidamente equipados, estaria ali a marcar lugar para o concerto dos britânicos, depressa percebemos que, afinal, há muitos fãs de Diogo Piçarra na Bela Vista, mais do que prontos a debitar todas as letras de um intérprete e compositor que oscila entreo R&B e a eletrónica mais contemporâneos e as baladas.



Além dos bailarinos, que começam por se apresentar de uniforme militar, numa estética militarista a fazer lembrar os 30 Seconds To Mars, Diogo Piçarra tem vídeos projetados ao fundo do palco e outros pormenores visuais que teriam, certamente, mais impacto se o concerto decorresse à noite.

Assim, acaba por ser em si - na sua voz e no grande à-vontade com o público - que se concentram todas as atenções. Descendo às grades para fazer um breve crowdsurfing, tocando piano elétrico durante 'Homem do Leme', uma homenagem a Zé Pedro, cuja imagem foi projetada nos ecrãs, ou cantando com o fadista Marco Rodrigues, para quem escreveu o tema 'Um Tempo', Diogo Piçarra nunca perdeu o controlo de um espetáculo que, fez saber várias vezes, foi especial para si.

Ainda assim, terão sido as suas próprias canções, como 'Já Não Falamos', 'Até ao Fim' ou 'Paraíso', cantadas em coro pelos fãs aplicados, e o dueto com a dupla Anavitória, 'Trevo (Tu)', um autêntico campeão de airplay radiofónico, os momentos mais marcantes da matinée. Vaporosas nas suas vestes estivais, as brasileiras trouxeram doçura & frescura a uma tarde de extremo calor, protagonizando um dos primeiros momentos de grande comunhão neste dia de arranque do Rock in Rio Lisboa 2018.