Carolina Deslandes lembra-se da primeira vez que veio ao Rock in Rio. "Tinha 12 anos!", recorda, emocionada. Enquanto jovem espetadora, a portuguesa ter-se-á assim estreado no evento da Bela Vista aos 14 anos, e agora é um dos nomes em destaque na programação do Music Valley, o palco por onde passarão, ao longo dos próximos dias, Língua Franca, Manel Cruz ou Capitão Fausto.

A vida tem destas coisas e Carolina não pode ser acusada de ingratidão: quando, logo no arranque, recorda 'Mountains', faz referência ao seu "melhor amigo", com quem a gravou (trata-se de Agir, que com o convite para aquele dueto a trouxe de volta para o mundo da música); quando chama ao palco Diogo Clemente, o seu marido, também não lhe poupa elogios (que ele retribui com um aceso "façam barulho para a maior artista que já conheci!"). Mas é quando o alinhamento chega ao seu maior êxito até ao momento, 'A Vida Toda', que a lisboeta mais se alonga sobre o significado das suas composições. Lembrando que, há um ano, quando lançou esta canção "na internet", não tinha "concertos marcados nem expectativas", a artista agradeceu ao público numeroso o apoio que fez da balada um passaporte para esta edição do Rock in Rio, agora em palco, onde se habituou a ver os seus heróis.

'A Vida Toda' foi, naturalmente, a canção mais celebrada e participada deste final de tarde, mas Carolina Deslandes - acompanhada por uma banda toda vestida de branco e com muitas flores da mesma cor a ladear o palco - tem outros trunfos, como as canções claramente marcadas pela música popular brasileira. 'Coisa Mais Bonita', com Diogo Clemente a fazer as vezes de António Zambujo, e 'A Miúda Gosta' são dois dos exemplos desse aroma transatlàntico, ao passo que 'Não Me Deixes', com a convidada e amiga Maro, que também cantou em 'A Miúda Gosta', aponta mais para os sons dolentes de Cabo Verde.



A homenagem aos anos 90 que viram Carolina Deslandes - e boa parte do público que pôs a mão no ar - nascer foi outro dos momentos curiosos do concerto, com um medley que passou por Britney Spears ('Oops I Did It Again'), Da Weasel ('Duia' e 'Re-Tratamento') e Ornatos Violeta ('Ouvi Dizer'), sempre em toada jazzy (Dillaz também foi contemplado, apesar de 'Não Se Passa Nada' ser de colheita mais recente).

Com desenhos em tempo real, projetados no fundo do palco, Carolina Deslandes distingue-se sobretudo substitui o pop/r&b em inglês pela sua receita lusoqualquercoisa cantada em português. O silêncio que logrou instalar com 'Adeus Amor Adeus', acompanhada apenas à guitarra acústica, assim o prova.