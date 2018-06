Nascidas entre 1986 e 1991, Este, Danielle e Alana são três irmãs californianas, que neste primeiro dia de Rock in Rio aterraram no palco principal do evento para um concerto esforçado e bem disposto, mas do qual não deverá rezar a história do festival.

Naturais da região de Los Angeles, as três manas Haim cresceram numa família musical, habituando-se a tocar em festas com os pais. Esta escola está-lhes no sangue e é evidente na forma como tocam juntas - o seu entendimento musical, a facilidade com que trocam de instrumentos e alternam vocalizações e a dinâmica feliz do seu espetáculo denunciam um sólido passado coletivo e asseguram bons momentos no Palco Mundo.

Retiradas dos seus dois álbuns, "Something To Tell You" e "Days Are Gone", e também do primeiro EP, ao qual fazem uma breve visita, as canções que as Haim servem ao público português são 100% made in America e 99% made in Costa Oeste. Diz a biografia das moças que os mesmos pais que as puseram a tocar desde novas as educaram ao som de discos de rock clássico e americana, e não há como negar a sombra de Fleetwood Mac, Eagles e outros gigantes da "East Coast" na música das Haim.

Por vezes mais rock ('My Song 5'), outras mais pop ('Ready For You', com direito a projeção do teledisco), as meninas que dizem ter trazido o seu "girl power" até Lisboa deram um concerto mais do que competente (Danielle, acima de tudo, impressiona na guitarra) e comunicativo quanto baste. Mas nem a sua versatilidade, que lhes permite estarem tão à vontade no Rock in Rio como no Primavera Sound (onde de resto tocaram há quatro anos), quebrou uma certa frieza na relação com o público, que por esta hora já guarda lugar para os Muse.