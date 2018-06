À exceção da brigada dos telemóveis, mais empenhada em filmar cada segundo do concerto do que em viver o momento, tinha sido ordeira a festa até ao encore. No primeiro dos regressos de Chico Buarque ao palco, porém, deu-se uma discreta, mas simbólica, "invasão" da zona central da plateia por parte dos melhores invasores que um artista poderá desejar ter: mulheres, moças, meninas. Eram quase todas garotas as que com segurança se instalaram ali, de pé entre as cadeiras de orquestra, dispostas a ver mais de perto o homem prestes a partilhar, assim como não quer a coisa, mais uma obra-prima (aqui tratava-se de 'Geni e o Zepelim', mas para trás haviam ficado muitas mais - e nem é bom pensar nas que tiveram de ficar de fora). As mulheres, essa força motriz da obra de Chico, levavam, nalguns casos, flores, que depositaram no palco ou que - no caso de um molho de cravos vermelhos - fizeram chegar às mãos do próprio artista, que à semelhança do que vem fazendo nos concertos em Portugal voltou a despedir-se com 'Tanto Mar' e a sua alusão ao 25 de Abril. As mulheres - novas e maduras, portuguesas e brasileiras - não terão com certeza combinado esta ação, mas acabaram por simbolizar, com adequada delicadeza, o romantismo e o espírito de liberdade de uma noite que ficará na memória de todos os que tiveram o privilégio de a viver.



A viagem começou pouco depois da hora marcada, com a apresentação em voz off do espetáculo e a leitura de uma longa ficha técnica, com o nome de todos os envolvidos no concerto que tem em "Caravanas", o mais recente álbum do carioca, o seu pretexto. Cortina corrida e o sorriso de Chico, acompanhado por uma banda de sete músicos que se dispõem em palco como uma roda de amigos, inunda a sala. Navegando com extrema elegância entre o êxtase do público e a sua própria discrição, Chico faz crer que derrama um pouco de todo aquele azul sobre cada um de nós. O encantamento é evidente e o nosso herói, que dentro de dez dias completa 74 primaveras, tem a partida ganha logo no apito inicial. Contudo, não só faz jogo limpo como nem sequer alinha com um 11 demasiado óbvio. Os êxitos hão de aparecer (haverá 'Gota de Água' e 'Todo o Sentimento', 'Sabiá' ou 'Futuros Amantes'), mas é rigoroso o cumprimento do alinhamento esboçado para este espetáculo, com o seu quê de conceptual.



Quando escrevemos sobre "Caravanas", o disco que Chico Buarque lançou em 2017, descrevemos o artista como simultaneamente universal, no seu apelo e nas fontes a que vai beber, e insular, por ser tão autónoma e personalizada a monstruosa obra que vem criando há mais de cinco décadas. Ao vivo, e este conjunto de espetáculos é o primeiro que o brasileiro dá em Portugal em 12 anos, esta impressão mantém-se: visto de cima, é azul e sereno o planeta de Chico; de perto, reconhecemos os vales e as depressões, os rios de amor e os mares de crueldade, os malandros e os virtuosos, as santas e as pecadoras. Numa das discografias mais singulares da MPB, o músico e escritor criou uma geografia própria e um tempo só seu - aquele em se suspendem corações. Em palco, é tudo igual, eventualmente melhor.



Apesar do brilhantismo da banda que o acompanha, com todo o acerto e parcimónia, muitas das canções mais aplaudidas, inclusive com recurso à velha "pateada", são aquelas que Chico apresenta praticamente sozinho, ao violão ou acompanhado pelo pianista. Assim aconteceu na mui celebrada 'A Moça do Sonho', composição de 2001 recuperada para o último disco ("Vou contar para o Edu Lobo", desconversou o cantor, sempre pronto a dividir créditos com os coautores das canções), e da genial 'Retrato em Branco e Preto', que surgiu logo a seguir, num formato igualmente desnudo. Referindo-se aos "grandes parceiros" que teve ao longo da carreira - 'Retrato...' é de Jobim -, dá a entender que se limita a "escrever letras para músicas que gostava de ter composto". Não é, naturalmente, bem assim: melodista de exceção e escultor dos mais belos tronos para palavras, Chico Buarque é ainda um intérprete mágico, capaz de fazer muitíssimo com aparentemente pouco. Mas continua a terminar cada canção com um sorriso que tem mais de moleque encavacado do que de malandro com contrato, como há de cantar em 'Homenagem ao Malandro'.



Ao contrário de tantos artistas da sua geração, o autor de "Construção" continua a honrar nos seus concertos as canções de discos mais recentes, e nestes experimenta, sem constrangimento, várias linguagens contemporâneas. Foi assim que ouvimos, no Coliseu de Lisboa, boa parte do recomendável "Caravanas", com destaque para 'Dueto' (tema antigo gravado em disco com a neta Clara Buarque, que o atualizou com referências ao Facebook, Whatsapp ou Orkut), 'Jogo de Bola', a ágil 'Massarandupió' - uma colaboração com o seu neto Chico Brown, filho de Carlinhos Brown - ou 'Tua Cantiga', que o público fez questão de aplaudir efusivamente no verso que, aquando do lançamento do disco, causou alguma polémica.



Já na bem mais antiga 'Palavra de Mulher' (1990) é o "eu feminino" de Chico a brilhar: nos versos, na interpretação, no sentimento, tudo é manuseado com uma elegância que evita que a história de uma alma frágil e ferida se transforme de drama em melodrama. Pura prestidigitação.



Falando pouco e comunicando muito, o fabuloso homem-canção terminaria o concerto aproximando-se ainda mais da plateia para, de pé e olhos nos olhos com os devotos, cantar as últimas músicas antes do encore.

Com as fãs já nos seus postos de comando, munidas de respetivas flores, os encores foram uma autêntica terra de sonhos: 'Geni e o Zepelim', da "Ópera do Malandro", e "Futuros Amantes" no primeiro; 'Paratodos', uma espécie de hino alternativo do Brasil e da sua riquíssima música, e 'Tanto Mar' no segundo. Por esta altura, já ninguém está sentado. Há quem dance e bata palmas, quem faça tudo para que os cravos cheguem às mãos de Chico (chegaram e com ele saíram de palco), quem abandone até o ecrã do telemóvel para por fim pregar os olhos no homem que, depois de duas horas de minuciosa emoção, sai de palco numa euforia própria de concerto rock. Há lágrimas, também. Lá fora, pouco depois, amigos abraçam-se e tentam prolongar o estado de graça sentido lá dentro. O carro branco onde Chico segue no banco de trás passa à porta do Coliseu e, sem pensar que já não são adolescentes, jovens de idades muito distintas correm atrás da viatura, gerando um alegre caos nas Portas de Santo Antão. Lá dentro, Chico ri e acena. Não parecendo, estar vivo também é isto.