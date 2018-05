Uma das cantoras pop mais badaladas do momento, Dua Lipa esteve recentemente em Portugal, passando uns dias de férias no norte do país.

A voz de 'One Kiss' partilhou hoje algumas fotos, tiradas no Porto e numa quinta no Douro, no seu Instagram, remetendo os fãs para o "diário fotográfico" que publicou no seu Facebook.

Veja acima algumas das fotos de Dua Lipa de férias em Portugal.