74 anos, diz alguém atrás de nós, quando Roger Waters, visivelmente emocionado, se confessa à entrada do encore. 'Wait For Her', a canção que naquela altura decidiu apresentar, em vez de 'Mother', que tem ocupado esse lugar no alinhamento, é um convite para que usemos o amor romântico, ou erótico, "caso tenhamos a boa fortuna de o viver", para criar empatia com os nossos companheiros de raça humana, independentemente de etnias ou religiões, fazendo assim do planeta um calhau mais habitável. 74 anos, salienta aquela fã, e não sabemos se se surpreende por, com esta idade, o britânico admitir ter passado por uma dessas experiências "transformativas" recentemente, ou se por o veterano se mostrar ali, firme e hirto, perante 20 mil fãs que o veneram, sem qualquer sinal de querer fraquejar.

O encore, que se segue a dois sets distintos, divididos a meio por um intervalo de 20 minutos, é um momento de emoções fortes. Com a banda de nove virtuosos na penumbra, Roger Waters volta ao palco de mãos cruzadas sobre o peito, agradecendo com comoção a receção do público português, Não é caso para menos: ao longo de duas horas e meia, a multidão de gerações distintas que ordeiramente acorreu ao pavilhão anteriormente conhecido por Atlântico mostrou um respeito extremo pelo herói dos Pink Floyd. Naturalmente, são os êxitos da banda-instituição a conquistar os maiores aplausos da noite: 'Wish You Were Here' e 'Brick in the Wall', ainda no primeiro ato, ou 'Money' e 'Comfortably Numb', na segunda, rendem o habitual cenário de telemóveis no ar e coro bem afinado, na melodia & na emoção. Mas mesmo quando Roger Waters opta por desbravar caminho pelo seu último trabalho a solo, "Is This The Life We Really Want?", produzido por Nigel Godrich e gravado com três dos músicos que hoje o acompanham em palco, os acólitos permanecem do seu lado e dispensam-lhe até valentes salvas de palma, como aconteceu em 'Last Refugee'. Na derradeira despedida da noite, Roger Waters levou para casa uma das mais estrondosas ovações que já ouvimos nesta sala. A condizer, de resto, com o aparato e a ambição do seu espetáculo.

Se na primeira parte do concerto, e por comparação com a última digressão de Roger Waters que vimos por cá (The Wall, em 2011), este nos parece um espetáculo mais contemplativo e menos conceptual, na segunda metade o impacto cénico revela-se esmagador. Do teto do pavilhão, no centro da plateia, saem oito enormes ecrãs onde serão projetadas imagens que, emolduradas pela iconografia da era "Animals", transportam uma forte mensagem política. O porco gigante e bilingue ("Stay human/Mantém-te humano" é a mensagem do simpático animal insuflável) sobrevoa as nossas cabeças, sendo equiparado a Trump (ou vice-versa). Sons de outros suínos, helicópteros, risos ou explosões escutam-se nas nossas costas e por toda a sala, numa definição de som e imagem que quase nos faz crer que estamos a assistir a um filme na melhor das salas de cinema. Mas o blockbuster de Roger Waters tem uma mensagem, nem sempre subtil.

No intervalo entre atos, o apelo é claro: "resist thought control", ou seja, não deixem que vos controlem o pensamento, pode ler-se nos ecrãs, para que logo de seguida sejamos presenteados com uma panóplia de instruções: resistam às políticas de Israel, às manobras de Zuckerberg e da Google, à ascensão do novo fascismo. Por muito que o coração de Roger Waters pareça estar no sítio "certo", não podemos deixar de ver uma certa ironia no apelo à liberdade de pensamento, seguido por uma cartilha a seguir. De igual forma, a música da segunda metade do concerto é suficientemente poderosa para dispensar ser ilustrada por imagens de Julian Assange ou, pior ainda, por um sortido das frases mais exasperantes do presidente norte-americano. De resto, dar-lhe tanto protagonismo não surtirá um efeito contrário ao desejado? É um pormenor, mas ganha peso dada a enorme importância cénica que Roger Waters lhe confere em palco.

De volta à música - apesar de se dirigir ao público com emoção ("We love playing for you!", há de exclamar), o nosso anfitrião está longe de ser um frontman convencional, jogando mais o papel de mestre de cerimónias, ou de maestro de um ensemble onde o protagonismo é generosamente partilhado.

A Jonathan Wilson, um dos nossos músicos e produtores favoritos da última década, que há poucos dias esteve no BLITZ para uma entrevista e uma atuação exclusiva, é dada a possibilidade não só de tocar guitarra como de "fazer as vezes de David Gilmour", cantando temas como 'Money' ou 'Us + Them'. É Roger Waters quem, na apresentação da banda, assim faz a sua "job description", e a ovação que "o hippie do sul da Califórnia, o nosso Mr. Peace and Love" recebe por parte do público é merecida - ouvir Mr. Wilson, nas cordas vocais ou nas da guitarra, é um bálsamo para os sentidos. Mas também o baterista Joey Waronker, que Roger Waters diz emocioná-lo todas as noites; as duas platinadas cantoras (e percussionistas) da banda Lucius, que trazem alma, alegria e colorido ao palco, ou o saxofonista Ian Ritchie são jogadores mui valiosos desta seleção internacional.

Ainda que a colaboração já tivesse sido anunciada, e mesmo que seja uma reprise da que aconteceu neste mesmo palco, há sete anos, o momento em que dez músicos deste gabarito abrem os braços a um grupo de crianças portuguesas durante 'Another Brick in the Wall' tem o impacto emocional do que é simples e sentido. "Estas são as vossas crianças, e são lindas!", exulta Roger Waters, agradecendo a participação dos garotos do Centro Social e Comunitário do Bairro da Flamenga, em Lisboa, num dos clássicos eternos dos Pink Floyd.

Em entrevista recente, e refletindo sobre o seu legado, o septuagenário disse sentir que o seu maior contributo para a música terá sido o aperfeiçoar do "teatro do rock de arena". Com frequência, refere também que a sua obra sempre girou em torno dos mesmos grandes temas: o amor (e a guerra), o indivíduo (e a sociedade). Esta noite, partilhando o palco de igual para igual com músicos que evidentemente respeita; oferecendo aos fãs momentos de êxtase como 'Eclipse' (e a pirâmide de luz psicadélica que sobre todos "desabou"); ou terminando a noite com o hino 'Comfortably Numb' e a bandeira da Palestina, Roger Waters provou que a sua bússola aponta sempre para o mesmo norte. E, entre o comício e a celebração pagã, os seus admiradores continuam a dar um sentido muito literal à expressão "seguidores".



ROGER WATERS NA ALTICE ARENA, LISBOA, 20 DE MAIO DE 2018



Set 1



Speak To Me

Breathe

One of These Days

Time

Breathe (Reprise)

The Great Gig in the Sky

Welcome to the Machine

Déjà Vu

The Last Refugee

Picture That

Wish You Were Here

Another Brick in the Wall Part 2

Another Brick in the Wall Part 3

Set 2



Dogs

Pigs (Three Different Ones)

Money

Us and Them

Smell the Roses

Brain Damage

Eclipse



Encore

Wait For Her

Oceans Apart

Part of Me Died

Comfortably Numb