74 anos, diz alguém atrás de nós, quando Roger Waters, visivelmente emocionado, se confessa à entrada do encore. 'Wait For Her', a canção que naquela altura decidiu apresentar, em vez de 'Mother', que tem ocupado esse lugar no alinhamento, é um convite para que usemos o amor romântico, ou erótico, "caso tenhamos a boa fortuna de o viver", para criar empatia com os nossos companheiros de raça humana, independentemente de etnias ou religiões, fazendo assim do planeta um calhau mais habitável. 74 anos, salienta aquela fã, e não sabemos se se surpreende por, com esta idade, o britânico admitir ter passado por uma dessas experiências "transformativas" recentemente, ou se por o veterano se mostrar ali, firme e hirto, perante 20 mil fãs que o veneram, sem qualquer sinal de querer fraquejar...

Para ler a reportagem completa vá por aqui.