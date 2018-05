"As outras bandas também o devem dizer, mas eu falo a sério". É assim que Ben Harper, 48 anos neste planeta e mais de 20 a ser feliz em Portugal, faz saber que as suas juras de amor pelo público nacional são do mais genuíno. "Prazer","honra" e "privilégio" são expressões que o norte-americano usa, na primeira de duas atuações na Aula Magna, para descrever o que sente ao voltar a pisar um dos primeiros primeiros palcos que conheceu no nosso país. Em 1996, a meia casa que assistiu ao seu concerto aplaudiu-o de pé; esta noite, a sala lisboeta não só encheu como vibrou com uma paixão palpável. Em disco, a carreira de Ben Harper pode estar longe do seu auge, e mesmo nos palcos nacionais o seu trajeto não foi imaculado (lembramo-nos de uma noite fria, muito fria, no festival Alive). Mas, num cenário acolhedor como o da Aula Magna e perante um público devoto como o desta segunda-feira, pouco há que possa correr mal.



Na 17ª visita a Portugal, contudo, o californiano não vem sozinho, dividindo o protagonismo com Charlie Musselwhite, veterano dos blues que lhe foi apresentado pela lenda John Lee Hooker. Na plateia, há fãs de Harper, de Musselwhite e da linguagem musical que os une, aplaudindo com tanta efusividade o homem de 'Diamonds On The Inside' como o mestre da harmónica que o fértil Mississippi viu nascer há 74 anos.



Juntos, os dois gravaram já dois álbuns - o primeiro, "Get Up!", de 2013, valeu-lhes um Grammy - e é sobretudo esse repertório que percorrem ao longo de um concerto que começa invulgarmente cedo. Passam apenas dez minutos das 20h30 - hora prevista para o arranque do espetáculo - quando, sem cerimónia, cinco músicos entram num palco tornado acolhedor pelo grande tapete no chão e vários candeeiros redondos. No meio do quinteto, o público desvenda o chapéu de Ben Harper e logo lhe dispensa a primeira de muitas e emocionantes ovações.



"Bravo!", exclama um fã ao cabo do primeiro tema, 'When I Go', ao qual se seguem 'Bad Habits' e 'The Blues Overtook Me', um original de Charlie Musselwhite, cantado pelo próprio, numa voz granulada que denuncia tantas primaveras como encruzilhadas. "Em Portugal batem palmas ao ritmo certo!", entusiasma-se Ben Harper, um anfitrião capaz de reinar e dividir, partilhando o carinho que recebe pela banda e pelos próprios admiradores.

Manuseando parte da sua certamente invejável coleção de guitarras, com destaque para a já típica lap steel, o herói desta noite de lua cheia brilha tanto nos momentos mais rock ("When The Levee Breaks", quase a fechar, foi épica) como naqueles em que faz da sua voz um fio de emoção, mostrando-se vulnerável e merecedor do silêncio do público.



Neste serão, Ben Harper sentou-se também ao piano, em 'Nothing At All', e apenas com Charlie Musselwhite, dispensando o resto da banda, protagonizou um dos momentos mais comoventes do concerto: "Esta não é uma canção de amor convencional", começou por avisar. "Mas a confiança e o amor andam sempre de mãos dadas". E foi assim que ouvimos Ben & Charlie, amigos de gerações diferentes mas com o coração da mesma cor, dar corpo & alma a 'Trust You To Dig My Grave'. Ou de como guitarra acústica, voz e harmónica podem ser ingredientes mais do que suficientes para cozinhar os melhores blues.

No encore, chegaram - com fulgor - alguns clássicos alheios: 'When The Levee Breaks', de Kansas Joe McKoy e Memphis Minnie, "pescada" pelos Led Zeppelin em 1971 para o clássico "Led Zeppelin IV", e 'Yer Blues', do "White Album" dos Beatles, ajudaram a prolongar a festa. Quanto a 'No Mercy in This Land', tema-título da segunda aventura de Harper com Musselwhite em disco, e 'All That Matters Now', cantada a capella pelo mais jovem dos anfitriões na beira de palco, foram a derradeira prova da vitalidade desta aliança. Até que os blues os separem.