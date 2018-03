Junho de 1982. No mesmo mês em que os Heróis do Mar lançaram o maxi-single com o tema «Amor», abriu na rua da Atalaia, ao Bairro Alto, o bar dançante Frágil, propriedade de Manuel Reis. Esse é o mesmo ano da estreia em LP dos GNR, com Independança, e da edição do primeiro single de António Variações, um maxi que incluía os temas «Povo Que Lavas no Rio» e «Estou Além». Importa registar um cenário de modernidade que permitiu que o Frágil se tornasse ponto de referência não apenas para a noite, mas para a cultura da capital e do país: o Frágil alimentava-se destes espíritos criativos, mas também os alimentava, com ideias e com uma vibração muito especial. Era um espaço onde se cruzaram figuras da cultura – músicos, mas também atores, pintores ou poetas –, da política e da sociedade em geral num exercício diário de verdadeira democracia: toda a gente partilhava o mesmo espaço e todos ouviam a mesma música.

O Frágil foi o ponto de partida da carreira de Rui Vargas, por exemplo, ainda hoje um dos mais importantes DJs portugueses e nome intimamente ligado ao Lux. Explorou sempre a vanguarda da música que se fazia para os clubes, tendo percorrido a evolução do disco e da new wave de arranque dos anos 80 para o nascimento do house, de que se tornou um dos templos em Lisboa trazendo até ao nosso país importantes djs como Rob Di Stefano ou DJ Harvey.

A ligação do Frágil à música foi sempre estreita e daí tantos e tão diferentes músicos terem escolhido frequentar aquele espaço: em busca de inspiração, certamente, mas também em busca de um local onde se pudessem encaixar naturalmente. De António Variações, Rui Reininho e Rui Pregal da Cunha a João Peste, Adolfo Luxúria Canibal ou João Paulo Feliciano, as noites do Frágil provaram ser um íman irresistível para a elite mais avançada da modernidade pop nacional.

As fotos deste portefólio são de José Soares, Nica, Mónica Freitas e Luísa Ferreira (com colaborações)

Publicado originalmente na BLITZ de maio de 2015