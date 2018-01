Os britânicos Foals anunciaram a saída do baixista Walter Gervers da banda.

Walter Gervers (na foto acima, o segundo à direita) pertencia aos Foals desde o começo do grupo, que agora abandona para se dedicar a uma "nova vida".

Numa nota escrita à mão, a banda lamenta a partida de Walter Gervers, garantindo porém que serão sempre seus amigos e irmãos e lhe desejam o melhor para o seu futuro.

"É o fim de um capítulo mas não do livro", afirma a banda que em 2017 esteve no Vodafone Paredes de Coura e que se encontra a trabalhar no sucessor de What Went Down, de 2015.

Os Foals procuram agora um novo baixista.