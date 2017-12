Palco no centro da arena, em formato 360 e a fazer lembrar um verdadeiro ringue de boxe; amplificadores espalhados pelo chão, de volume no máximo e em stand-by para receber o primeiro acorde dos instrumentos de cordas; bateria em tensão e pronta para ser atacada com o vigor de um par de pulsos cerrados; holofotes em torno da ação que nada mais são do que juízes dos rounds que se avizinham. Os primeiros momentos do concerto em conjunto de Legendary Tigerman e Linda Martini em muito se assemelham àqueles que antecederam a entrada em cena de Muhammad Ali e George Foreman no mítico combate que teve lugar em Kinshasa, em 1974: ainda a coisa não começou e já paira no ar uma aura de clássico, ou não fosse este um encontro entre dois dos mais importantes pesos pesados (no sentido da importância) do rock português.

E é mesmo pela mão de Paulo Furtado que esta história começa. “Wild Beast” é a primeira a visitar os nossos ouvidos, com as taroladas de Paulo Segadães, o homem que acompanha Paulo Furtado na bateria, a fazerem-se sentir como implacáveis esquerdas e direitas no estômago. É nesta altura, e enquanto desfilam temas como “Storm Over Paradise”, “Child of Lust” e “Black Hole” que um pormenor toma especial evidência: Furtado e Segadães tocam frente a frente, de olhos fixos um no outro, como se estivessem realmente a lutar (João Cabrita e Pisco, no saxofone e baixo respetivamente, ladeiam este interessante exercício de pergunta-resposta). Tigerman tem a sagacidade e agilidade de Ali (avança e recua de guitarra em braços como quem ataca e defende), enquanto o músculo do baterista traz à memória a pancada forte de Foreman.

Apesar de estar dividido em dois momentos essenciais (concerto de Legendary Tigerman seguido dos Linda Martini), este combate procura misturar no ringue os protagonistas da noite, para que a ideia de embate (no sentido de contacto, encontro ou colisão) faça realmente sentido. Tal acontece logo no decorrer da atuação de Paulo Furtado, em temas como “The Saddest Girl On Earth” (Cláudia Guerreiro na percussão e melodias assobiadas), “These Boots Are Made For Walking” (Hélio Morais a garantir a voz no clássico de Nancy Sinatra), “Black Hole” (com André Henriques e Pedro Geraldes) e, quase ao cair do pano do primeiro acto, a eletrizante “Fix of Rock’n’Roll” (com os elementos todos dos Linda Martini). É, todavia, em “21st Century Rock’n’Roll que é desferido o golpe mais letal ao público presente: solos e mais solos, com Paulo Furtado a suar - efetivamente - a sua camisola e a perder os óculos de sol com que entrara em cena algures entre um acorde de guitarra, um break de bateria, uma nota de baixo ou um roncar de saxofone. Um final de concerto sufocante.

(Pausa de minutos para ingerir líquidos, recolocar energias, passar a toalha na face e trocar de equipas)

O segundo acto desta já gloriosa noite é entregue aos Linda Martini. O coletivo lisboeta não se deixa intimidar e, ao som de “Panteão”, faz as honras da casa, com o estilo caótico a que já nos habituou. Desta vez, porém, trocam as posições habituais por outras propositadamente pensadas para a ocasião: frente a frente, cara a cara, de costas para o público e a formar uma cruz que divide o palco circular em quatro metades, quase como se este concerto se fosse transformar numa espécie de luta entre titãs, daquelas onde só um dos quatro tem direito a seguir vida e onde o golpe final é desferido com brutal fatalidade, ao estilo dos jogos de arcada do género. Os decibéis debitados em “Ratos”, Putos Bons” e “Quase Se Fez Uma Casa”, citando apenas alguns exemplo, são prova disso: Pedro Geraldes, André Henriques, Hélio Morais e Cláudia Guerreiro (com a palavra “Converge” estampada nas costas da t-shirt em letras garrafais...) não estão aqui para brincadeiras.

À semelhança da primeira metade do espetáculo em conjunto, também os Linda Martini tratam de convidar Legendary Tigerman e a sua banda para dividirem esforços em alguns dos temas propostos. “Boca de Sal”, uma das canções do álbum novo do jovem quarteto, conta com a participação de João Cabrita, que, como seria de esperar, aproveita o momento para embeber o seu saxofone nas malhas distorcidas da música. Pouco depois, é a vez de “Dez Tostões” usufruir do talento na guitarra de Paulo Furtado, num jogo de acelera-desacelera recheado de contratempos. Por fim, e depois de Paulo Segadães ajudar o coletivo a realizar um sonho antigo ao tocar guitarra numa das músicas do novo álbum dos autores de “Sirumba” (de recordar que o atual baterista de Legendary Tigerman foi outrora guitarrista dos X-Acto, uma banda de referência dentro do universo punk), chega a hora de “Cem Metros Sereia” e “Gravidade”, a possante música nova incapaz de deixar alguém indiferente, contarem com o contributo de Furtado, Segadães, Pisco e Cabrita. Se este tema já soava bem nas colunas mal amanhadas do computador, pode-se dizer com toda a certeza que ganha uma nova dimensão pelas mãos deste octeto improvisado.

“Unicórnio de Sta. Engrácia”, “Belarmino” e “Amor Combate”, com esta última a pedir coros uníssonos ao público (que não esgotou a sala lisboeta) são outras das escolhidas para a noite. E é ao som delas que nos chega um pormenor interessante sobre o que aqui se está a passar. É que apesar de nos encontrarmos em pleno universo rock, estamos perante dois projetos com personalidades distintas e bem sublinhadas. Uma delas mais caótica e sedenta de uma dinâmica própria (Linda Martini), outra mais possante e indissociável da presença em palco da pessoa que dá alma às canções (Legendary Tigerman). Dadas as diferenças e transportando este combate para os tempos mais recentes, seria possível dizer que este foi uma espécie de Mayweather vs McGregor. Todavia, e mesmo sem contacto fisico, o que aconteceu hoje no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, conseguiu ser infinitas vezes mais interessante que o embate que teve lugar no passado mês de agosto, na T-Mobile Arena, em Las Vegas. O combate do ano mora, sem dúvida, aqui.