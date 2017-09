Os Arcade Fire voltam a Portugal para um espectáculo a 23 de abril, no Campo Pequeno, em Lisboa, anunciaram a promotora Everything Is New e a rádio Radar, que coorganiza o evento.

O grupo canadiano estará de regresso com a digressão Infinite Content, de promoção ao seu mais recente álbum, Everyting Now, e conta com um convidado especial: a Preservation Hall Jazz Band, que assegurará a primeira parte.

Os bilhetes estarão à venda no Campo Pequeno, Fnac, Worten, El Corte Inglês e no site da Everything Is New, custando entre 30 euros e 56 euros.

Os Arcade Fire anunciaram ainda que, por cada bilhete vendido, irão doar 1 euro à associação Partners in Health, em parceria com a Plus 1.

A banda canadiana não atua em Portugal desde 2016, ano em que deu um concerto no festival NOS Alive. Recorde aqui essa noite.