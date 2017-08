Nascida há 31 anos em Londres, Kate Calvert assina como Kate Tempest e dificilmente poderia ter escolhido melhor o nome artístico. Nesta noite amena, a última artista a subir ao palco principal do Vodafone Paredes de Coura foi, de facto, uma pequena grande intempérie.

Na sua estreia em Portugal, a britânica trouxe uma banda de três músicos a acompanhá-la, mas facilmente teria tido o mesmo impacto se tivesse chegado sozinha ao anfiteatro natural que muitos abandonaram depois do concerto dos Future Islands.

Mais do que cantora ou até rapper, Miss Tempest é uma mulher da palavra. A saraivada de texto que profere sem praticamente parar para ganhar fôlego impressiona, não só por essa cadência impiedosa, como pelo requinte quase literário da prosa.

Para a autora de Let Them Eat Chaos, não há assuntos tabu - ela leva tudo à frente, da política à sociedade civil ("selfies, selfies, selfies"), passando por Deus e pela Terra - e tudo está ligado. Na sua correnteza de palavras, não há exatamente refrões, mas sim slogans, como que pequenas súmulas da matéria debitada.



"Everything's connected, right? Everything's connected / And even if I can't read it, right? Everything's a message" é uma dessas passagens que pedem para nos ficar na cabeça. "You're not an island / life is much broader than boarders" é outra e por esta altura já percebemos que, embora por vezes sejam essenciais para conferir algum corpo à atuação, os demais músicos são só pontuação no livro que Kate escreve todas as noites.

Nos seus contos, amiúde de terror bem real, são sempre 4h18. As personagens estão algo perdidas, mas são fortes. E ela, esta narradora por excelência, contestatária implacável, só quer que um de nós - um que seja - vá para casa a pensar nisto tudo. "Rememeber what you already know/Please wake up, please love more".



Muitos podem ter ido embora, mas quem ficou não se vai esquecer tão cedo.