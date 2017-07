Foi a 22 de maio, há pouco mais de dois meses, que os Linkin Park deram uma festa de apresentação de "One More Light", o último álbum da banda. O cenário escolhido foi "caseiro", o iHeartRadio Theater, em Burbank (Califórnia), e o concerto exclusivo para fãs misturou um punhado de temas novos com sucessos antigos.

A banda começou por "atacar", curiosamente, "Numb", um dos seus principais sucessos, tendo depois investido em canções como "Invisible", "Heavy", "Talking to Myself", "Battle Symphony", "Good Goodbye", do álbum mais recente, não esquecendo de permeio a obrigatória "In The End". Um alinhamento económico de 12 canções cumpriu o desígnio da noite: dar as boas vindas ao sétimo álbum da banda, lançado três dias antes.

O concerto decorreu sem qualquer imprevisto, com uma banda visivelmente entusiasmada e o vocalista, Chester Bennington, em topo de forma, com estas fotos tratam de evidenciar.

Chester Bennington poria termo à sua vida a 20 de julho, não tendo deixado qualquer carta de despedida.