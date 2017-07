O concerto já vai avançado quando Chino Moreno, o vocalista dos Deftones, torna a descer do palco para se juntar aos fãs das primeiras filas. Ao contrário do que temos visto com tanta frequência, estes espectadores não estavam encostados às grades para passar o tempo ou para pedir as baquetas a todas as bandas, de forma indiscriminada. No primeiro concerto em Portugal dos homens de Sacramento desde 2010, quem esperou para ficar à frente do palco teve o que mereceu, ou seja, decibéis numa potência capaz de atordoar e a proximidade desejada com um vocalista que, não obstante a agressividade com que se entrega ao seu ofício, passa uma curiosa imagem de "gajo porreiro".

Quando Moreno (filho de mãe chinesa e pai mexicano) desceu, então, às grades mais uma vez, trazia consigo "Rocket Skates", um dos temas do álbum de 2010 dos Deftones, Diamond Eyes. Por comparação com os seus contemporâneos e vizinhos de estilo, o quinteto da Califórnia envelheceu bem - têm editado com frequência e ainda no ano passado lançaram Gore, um disco bem recebido, que porém é praticamente ignorado ao vivo. Nos concertos desta digressão, o foco recai antes sobre os temas de um passado mais ou menos remoto e glorioso, dentro do movimento nu metal no qual, porém, a banda nunca se confinou por inteiro.

Perante a loucura generalizada dos fãs portugueses, Chino Moreno, um miúdo de 44 anos, deu então por si nas grades, a entoar o refrão - invariavelmente gritado, invariavelmente raivoso - de "GUNS. RAZORS. KNIFES" - com um fã que, comovido provavelmente até às lágrimas, o abraçava pela cintura.

Tal como nos recentes concertos de Foo Fighters e Red Hot Chili Peppers, os Deftones reuniram na MEO Arena uma geração - a que foi adolescente nos anos 90 - que aqui se reencontrou com a banda da sua predileção, e consigo mesma.

Contudo, no público que enchia a plateia encontravam-se, também, caras mais jovens, o que sugere que álbuns como Around the Fur e White Pony têm sabido transitar, possivelmente, de pais para filhos.

Sem ter de falar muito, além dos "obrigados" em português e do "uno, dos, tres, cuatro" com que arrancava alguns temas, Chino Moreno impressionou pela forma como soube conduzir a energia entre público e palco.

Vista das bancadas, a plateia era um imenso mosh pit, com sucessivos momentos como "Digital Bath", "My Own Summer", "Elite", "House of Flies", "Back to School", "Bored" ou a "nova" "Phantom Bride" a servirem de rastilho para uma celebração física, catártica, em que - como nos velhos tempos - não há tempo para sacar do telefone e tirar uma selfie. Há algum tempo que os seguranças não deviam ter tanto trabalho.

Capazes, em disco, de subtilezas sonoras com que os seus companheiros de género não saberiam sonhar, os Deftones aproveitaram bem o tempo que lhes foi dado - pouco mais de uma hora - para concentrar petardo atrás de petardo, sem grandes devios; em Moreno, fã de Cure ou The Smiths, a banda tem um vocalista versátil, capaz de gritos que se ouvem na Margem Sul e de um registo mais suave e enigmático, mas esta noite a ordem deverá ter sido a de recorrer à artilharia pesada para, sem contemplações, conquistar o público português. Estridente e pouco definido, o som da Meo Arena também não teria chegado para outras aventuras.

Escorrendo suor, o homem que os pais batizaram como Camillo, e que deu a um dos seus projetos o nome de Saudade, não se cansou de descer às grades e de se mostrar agradecido a um público que retribuiu na dose certa a entrega e a paixão da banda. É possível que uns e outros andem dias a recordar os melhores momentos da noite e a descobrir novas nódoas negras nas pernas massacradas no mosh pit. E é provável que ninguém se venha a arrepender de não ter tirado fotos durante o concerto.