Ana Moura subiu ao palco durante o concerto da New Power Generation, a banda que acompanhou Prince durante muitos anos, cantando o êxito de 1982, "Little Red Corvette".

De macacão púrpura, a portuguesa prestou assim uma homenagem enérgica ao amigo norte-americano, falecido em abril de 2016.

Rita Carmo

A New Power Generation está a recordar os êxitos de Prince no palco principal do Super Bock Super Rock, acompanhado pelo cantor Bilal, conhecido pelo seu trabalho com Kendrick Lamar, Erykah Badu e muitos mais.

Em 2010, Ana Moura juntou-se a Prince no palco do SBSR, ainda no Meco, cantando dois temas com o amigo.