No segundo dia do NOS Alive, várias bandas lideradas por mulheres - ou compostas exclusivamente por mulheres - subiram aos vários palcos do festival de Algés.

Alison Mosshart, dos Kills, que depois do seu próprio concerto cantaria um tema com Dave Grohl, no concerto dos Foo Fighters; Jenny Beth, das Savages, ou Emily Kokal, das Warpaint, foram algumas das frontwomen em destaque.

Na noite anterior, víramos também Romy Bradley-Croft à frente dos xx, e na sexta-feira as portuguesas Pega Monstro estiveram no NOS Clubbing, tal como Lince e Golden Slumbers ou Mai Kino no palco Arruada.

Veja acima algumas fotos das frontwomen do NOS Alive.