A lua está cheia e, aliada a uma leve nublina, ajuda a pintar o cenário no espetáculo de Nicolas Jaar no Parque da Cidade. Escolhido para encerrar o dia no maior palco do NOS Primavera Sound, o músico nascido em Nova Iorque, de ascendência francesa, chilena e palestiniana, começou por adequar-se ao ambiente desta noite de sexta.

Os ambientes sonhadores do início do seu set pareciam sublinhar as sombras da lua e do céu enevoado, antes de os sons que produz, do alto do seu "palanque", seguirem por caminhos quase litúrgicos, por vezes sinistros e, na reta acelerada que conduz ao final da noite, ribombantes.

No público, muitos festivaleiros descansam as pernas, absorvendo os ritmos deste jovem músico - apesar da carreira reconhecida, tem apenas 27 anos - que já trabalhou com músicos portugueses como Gisela João.

Prostrados nos sacos distribuídos pelo patrocinador do festival, que facilmente se desdobram em toalhas de piquenique improvisadas, os espectadores pareciam fazer a digestão dos muitos sons consumidos neste segundo dia de Primavera Sound. Amanhã há mais.