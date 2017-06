Esta noite, durante o triunfal concerto dos Metronomy, lembrámo-nos de Miguel, o norte-americano descendente de mexicanos que passou por este mesmo palco, logo no primeiro dia do festival. No início do seu espetáculo, o cantor avisou ao que vinha: queria proporcionar aos festivaleiros um "good time", para tal recorrendo a um arsenal de soul, funk e rock que deixou boa impressão em muita gente.

Esta noite, os Metronomy regressaram a um país onde já foram felizes para oferecerem ao muito público da terceira noite do NOS Primavera Sound algo de semelhante. Com uma energia aparentemente inesgotável, a banda de Devon, em Inglaterra, é uma autêntica máquina de "good times" musicais. Em palco, os Metronomy são cinco mas parecem mais, produzindo, na sua "linha de montagem", um som cheio, orgânico e contagiante, que faz abanar as ancas da plateia.

"16 Beat", "I'm Aquarius" ou "Night Owl", com as suas guitarras safadinhas, foram alguns dos temas resgatados pelos Metronomy aos seus cinco álbuns, com vista a instalarem no Parque da Cidade uma saudável febre de sábado à noite.

Mais do que pelos êxitos, que ficam quase todos guardados para a reta final do espetáculo ("Everything Goes My Way", "The Look", "Reservoir"), os Metronomy distinguem-se mais pela massa sonora (electro, por vezes disco ou electro) que produzem, com entusiasmo, brio e muito trabalho.

Na família mais ou menos alargada dos Hot Chip, LCD Soundsystem ou Rapture (que nos vêm à memória no falsete de "My Heart Rate Rapid"), os autores de "I'm Aquarius" passaram ainda pela euforia de "Love Letters" (do disco do mesmo nome de 2014 - ou os Metronomy a recuperarem os ABBA bem antes dos Arcade Fire) e saíram do Parque da Cidade maravilhados.

"É o sítio mais bonito onde estivemos", vaticinaram, entrando para o cada vez mais vasto clube de fãs deste recinto belo, aprazível e acessível - em suma, um achado.