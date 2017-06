Ao aproximarmo-nos do Palco Pitchfork, onde Hamilton Leithauser já atua, ouvimos a frase, declamada alto e bom som, quase como quem jura: "I use the same voice I've always have". Useiro e vezeiro dos palcos nacionais, Hamilton não está aqui para enganar ninguém: com os sem os Walkmen, banda à frente da qual se deu a conhecer, tem um vozeirão que praticamente dispensa amplificação e que facilmente desce do grito lancinante ao sussurro mais sonhador. Naquela que foi a última data da sua digressão, o vocalista que à tarde passou por nós descontraídamente, e sem ser reconhecido, no concerto dos Whitney, trouxe uma banda de três músicos que o ajudaram a reproduzir as canções do álbum lançado no ano passado, I Had a Dream That You Were Mine.

Ausente esteve Rostam Batmanglij, o músico dos Vampire Weekend que consigo fabricou esta segunda aventura a solo. Mesmo sem o parceiro, Hamilton Leithauser trouxe ao festival aquilo que sentíamos ser necessário, depois da experiência agridoce no concorrido concerto de Bon Iver: rock com beleza e pormenores, mas pleno de energia, capaz de estabelecer uma empatia visível com o público.

"Eu adoro este país - e tenho provas", atirou a certa altura o norte-americano, referindo-se ao facto de, em 2010, ter dado ao penúltimo álbum dos Walkmen o título de Lisbon. Contente por terminar a tour neste cantinho que tão bem o tem recebido, Hamilton Leithauser fez então o habitual: deu tudo, nomeadamente ao nível da interpretação, o que, no seu caso, significa encarnar uma espécie de Bob Dylan (até harmónica houve, num dos temas) com o volume no vermelho.

"Sick as a Dog", "In Black Out" ou o belíssimo "1959" - em disco um dueto com a cantora Angel Deradoorian - foram alguns dos momentos mais aplaudidos pela plateia do Palco Pitchfork. Mas o ponto alto chegaria, sem surpresa, com "A 1000 Times", o tema que abre o álbum e, provavelmente mais importante do que isso, a canção que musica uma cena marcante na série da Netflix, 13 Reasons Why.

O coro instantâneo e emocionante que se fez ouvir na tenda não desconcentrou minimamente um dos vocalistas mais peculiares da sua geração, que defendeu o seu maior (único?) êxito como se fosse a última vez, antes de avançar caminho com "Bride's Dad" (apresentada pela caricata história da vida real que lhe deu origem) , "1959" (o tal dueto, aqui transformado num sonho a solo) ou "Peaceful Morning", servida por uivos que caíram que nem ginjas nesta noite de lua cheia.

Em cima do palco, onde se queixou por não conseguir ler o cartaz de um fã, apesar da cirurgia laser aos olhos que lhe custou seis mil dólares, Hamilton Leithauser encarnou a última canção da noite naquela pose em que nos habituámos a vê-lo: sem guitarra, com o microfone espetado na mão e o braço num retíssimo ângulo de 90 graus, uivando à lua como o romântico que nunca deixou de ser. Será sempre bem-vindo.