Se protagonizassem uma saga de banda-desenhada ou um filme de aventuras, mais facilmente Jason Williamson e Andrew Fern seriam anti-heróis do que heróis. O primeiro, que já víramos em atuações explosivas em Paredes de Coura ou no NOS Alive, continua a despejar uma corrente de palavras raivosas, ainda que, até ao tema "TCR", mais ou menos a meio do concerto, nos tenha parecido um tudo-nada mais suave na exibição física da revolta (menos veias a latejar, menos cuspo à sua volta - e, segundo a nossa fotógrafa de olhos de lince, mais um dente desde a última visita a Portugal). A seu lado, Andrew Fern ou, como alguém no público se lhe refere, "o maluco com a cerveja na mão, a curtir", continua a acompanhar o desenrolar dos acontecimentos de forma praticamente impassível - enquanto Jason Williamson faz desfilar as suas letras contra tudo e contra todos, intercaladas com os gestos de quem tenta sacudir insetos imaginários das orelhas, Fern lança as bases instrumentais para cada tema (aquele eletro/punk/qualquer coisa frenético e pouco elaborado) e depois fica tranquilamente a beber a sua cerveja, abanando a cabeça, com a outra mão no bolso das calças do fato de treino.

Anti-heróis de uma Grã-Bretanha que esta semana foi a votos ("Hoje é um dia mau para Inglaterra, mas um dia bom para o Porto", comentou apenas Jason Williamson), estes geezers encontram na plateia quem acompanhe com fervor as palavras (e os latidos, e os balidos) cuspidos em "Britain Thirst", "Moptop" ou "Jolly Fucker".

Tal como ontem, nas aparições dos escoceses Arab Strap ou dos norte-americanos Run the Jewels, a palavra é, aqui, o motor de toda uma combustão que atinge o seu ponto máximo em "TCR", com o público a acompanhar Jason Williamson, entoando o refrão - "Total Control Racing!" - de uma catarse que desagua na tirada "I sit in me house a lot / Eventually you get an idea, little shit /Go and listen to some fucking garage punk, you pointy little tit".

E ainda sobrou a Mr. Williamson alguma raiva para comentar a música que, pelas 21h, se começou a ouvir, vinda do palco Super Bock. "Estão a ouvir o som que vem daqui de trás?", perguntou, referindo-se à música dos Teenage Fanclub, que acabavam de subir ao palco. "Está atrás de nós - e é onde deve estar, no passado!".