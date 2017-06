Madonna, que muito recentemente passou alguns dias em Portugal, partilhou uma nova fotografia relativa a essa visita.

A cantora norte-americana, cujo filho, David Banda, esteve a treinar com a equipa de sub-12 do Benfica, no Seixal, publicou no Instagram uma foto com a camisola daquela equipa e vários emojis de bolas de futebol e corações.

Depois da estada em Portugal, que aproveitou para passear e visitar o Liceu Francês, em Lisboa, há quem especule se Madonna será a nova celebridade a escolher a capital para viver.