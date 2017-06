Os Guns N' Roses já chegaram a Portugal.

A banda de Axl Rose e Slash, que amanhã, 2 de junho, dá um concerto esgotado no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, trouxe o seu avião personalizado até à Portela.

Veja aqui as fotos partilhadas no Facebook do Aeroporto de Lisboa.

Amanhã, as portas do recinto abrem às 16h e o espetáculo começa às 19h, com Tyler Bryant & the Shakedown. Às 19h50 atua Mark Lanegan e às 21h chegam os Guns N' Roses.

Veja aqui imagens do palco, a ser montado em Algés: