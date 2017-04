Father John Misty, cujo novo disco, Pure Comedy, sai na próxima sexta-feira, toca no Coliseu de Lisboa em novembro.

O concerto insere-se nas comemorações do 15º aniversário da rádio Radar e acontece a 20 de novembro.

Os bilhetes são colocados à venda a 12 de abril e têm os seguintes preços:

Plateia em pé/Balcão/Galeria - 26 euros

Camarote 1.ª Frente - 32 euros

Camarote 1.ª Lado - 28 euros

Camarote 2.ª Frente - 30 euros

Camarote 2.ª Lado - 26 euros

Em breve, a Radar promete anunciar mais surpresas para as comemorações do seu aniversário.

Father John Misty, nome artístico de Josh Tillman, esteve em Portugal por três vezes até ao momento: no NOS Alive em 2016, no Vodafone Paredes de Coura em 2015 e em Vila do Conde em 2012, ano de edição do seu primeiro álbum enquanto Misty, Fear Fun.

Produzido, mais uma vez, por Jonathan Wilson, Pure Comedy sucede a I Love You, Honeybear, de 2015, e sai a 7 de abril.



A BLITZ assistiu recentemente a um dos três concertos que o norte-americano deu na Europa, em apresentação do novo disco - leia aqui a crónica sobre o concerto de Amesterdão.

Recorde aqui um dos temas apresentados por Father John Misty na sua recente passagem pelo Saturday Night Live.

Na BLITZ de maio, nas bancas a 28 de abril, poderá ler uma entrevista realizada com Father John Misty em Paris, a propósito de Pure Comedy, disco que tem sido recebido com críticas entusiastas.

Pode ler aqui e aqui alguns excertos da entrevista.

Recorde aqui as fotos de Father John Misty no NOS Alive e no Vodafone Paredes de Coura.

